Не бабка: как на украинском назвать самца 'стрекозы'

Все больше людей в Украине начинают уверенно пользоваться в быту на украинским языком и тренд только нарастает. Но даже уверенные говорящие не всегда правильно употребляют отдельные слова.

Одним из таких сложных случаев является слово, которым обозначают самца стрекозы. OBOZREVATEL разбирался с этим сложным случаем. И узнал немало интересного.

Сложность здесь возникает в частности из-за того, что слово "бабка" не имеет мужского рода. Этимологически его связывают со словом "баба", то есть старая женщина. В частности, из-за древнего представления, что именно в это насекомое переселялись души умерших женщин. Кстати, интересный факт: польское "baba" (пчела), чешское "babka" (майский жук) и русское "бабочка" (бабочка) тоже связаны с этим словом.

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Впрочем, в украинском языке все же существует слово на обозначение самца стрекозы. И это слово "бабич" с ударением на первый слог. Этот вариант фиксирует, в частности, словарь Бориса Гринченко.

Это не единственный сложный случай, когда от названия животного не удается сразу образовать мужской род. Со схожей неувязкой сталкиваются те, кто желают описать самцов белок, белух и косаток. Вот только этим чудесным животным повезло немного меньше. У них в украинском языке нет отдельного термина на обозначение особей мужского пола. Поэтому их называют "самець білки", "самець білухи" и "самець косатки" соответственно.

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