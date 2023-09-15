Чем подкормить яблони осенью, чтобы они легко выдержали зиму: советы

Казалось, активный сезон для садоводов и огородников завершился со сбором урожая. Однако впереди холодная зима, а деревьям нужны силы, чтобы ее пережить. Поэтому не стоит забывать об осенней подкормке, которая принесет пользу и защитит сад от длительных морозов.

Внесение удобрений поможет увеличить урожай в следующем году и повысит устойчивость плодовых деревьев к холодам. Чем подкормить яблони осенью, чтобы они легко выдержали зиму – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем подкормить яблони осенью

Осенью, после сбора урожая, яблоням нужны минеральные подкормки. В сентябре можно внести сернокалийные удобрения, которые помогут молодым ветвям укрепить кору, чтобы легче перенести морозы.

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Селитру и азотно-фосфорные удобрения называют идеальными для яблонь, но только не осенью. Азотные подкормки следует отложить до весны – лучше всего их вносить уже в апреле, после побелки стволов, так дерево будет быстрее расти и образует пышную зеленую массу.

Как вносить удобрения осенью

Осенние подкормки добавляют к приствольным кругам, поскольку органика и минеральные удобрения могут обжечь яблоневые корни.

Для деревьев, плодоносящих уже не первый год, нужно внести удобрения в выкопанные лунки по периметру кроны. Высокую кислотность почвы поможет уменьшить известь или мел – под одно дерево достаточно добавить 400 грамм.

После внесения удобрений приствольные круги советуют замульчировать органикой – компостом или перегноем. А вот колоновидные яблони осенью подкармливать не нужно.

Календарь подкормки

Сентябрь

В сентябре можно подкормить яблони одним из следующих удобрений:

сернокислый калий – на 1 квадратный метр требуется 30 г удобрения;

монофосфат калия – в 10 литрах воды разводят 15 г средства;

комплексное осеннее удобрение – дозировку вносят в соответствии с рекомендациями на этикетке.

Октябрь

Подкармливать яблони можно и в первую неделю октября. Однако с середины месяца удобрения вносить прекращают. В это время полезно поливать деревья, чтобы насытить корневую систему достаточным количеством воды. В октябре также производят мульчирование стволовых кругов компостом или перегноем. Весной эта мульча станет дополнительной подкормкой.

Кстати, чтоб яблоки дольше не теряли вкуса и полезных свойств, нужно правильно подготовить место и емкость для хранения. Что следует положить в ящик, чтобы яблоки лежали всю зиму – читайте в материале.

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