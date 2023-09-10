Как убрать весь сад осенью: что нужно сделать перед опадением листвы

Хозяева осенью начинают убирать свой сад, чтобы участок был готов к следующему сезону. Но не всегда все растения нужно обрезать одновременно, потому что у каждой культуры есть свое время для цветения или плодоношения.

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OBOZREVATEL нашел полезные советы, которые помогут правильно подготовить сад к зиме. Большинство хозяев допускают ошибки и вредят культурам, что приводит к их гибели.

Летние растения

Растения, цветущие или дающие плоды летом, нужно обрезать или вырывать осенью. Если культуры здоровые и не были поражены различными болезнями, достаточно подрезать их до корней, это полезно для почвы. Оставляя корни разлагаться в земле, вы обогащаете почву полезными веществами и в следующем году сможете на ней вырастить другие овощи или цветы.

Но будьте внимательны и оставляйте корни только здоровых растений. Поскольку многие заболевания передаются через почву, другие культуры могут заразиться и это приведет к увяданию или даже к их гибели. Лучше сжечь больное растение.

Осенние культуры

Осенью садоводы еще могут посадить много овощей или зелени, поэтому следует очистить участок и подготовить место для других растений. Вы можете посеять укроп, петрушку, мелиссу, мяту или посадить редис, лук или озимый чеснок.

Покровные культуры

Если вы не хотите оставить некоторые участки почвы пустыми на зиму, можно их засеять покровными культурами. Это поможет избежать сорняков, эрозии верхнего слоя почвы и это также оградит полезных насекомых от морозов и холодов. К таким культурам относятся: персидский клевер, египетский клевер, масляный лен, белая горчица, овес, ячмень, рожь и другие.

Подготовка к весне

Если вы хотите, чтобы ваш сад обильно цвел весной, то следует начинать готовиться к этому уже сейчас. После того, как вы удалили все растения и очистили почву от сорняков, следует внести удобрения, чтобы наполнить землю полезными и питательными веществами. Можете использовать компост, просто разбросайте его по участку.

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