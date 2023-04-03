Чем подкормить вишню, чтобы получить богатый урожай: дерево обожает эти удобрения

Вишню обычно подкармливают весной или осенью. В целом, подкормка зависит от возраста дерева. Недавно посаженные саженцы в целом не нуждаются в подкормке. А вот молодым деревьям, еще не начавшим плодоносить, необходимы органические удобрения. Можно использовать самые популярные – навоз или компост.

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Вишни, которые начали плодоносить, подкармливают 3-4 раза в год. Если деревья достигли семи лет, удобрять их можно с периодичностью 1 раз в 1-2 года. Чем подкормить вишню, чтобы получить богатый урожай, читайте в материале OBOZREVATEL.

Правильная подкормка поможет не только получить щедрый урожай. Хорошо прикормленное дерево порадует сочными ягодами с не слишком кислой мякотью.

Прежде всего, следует обратить внимание на почву. Вишни не любят кислые почвы и не будут на них обильно плодоносить.

Поэтому весной эксперты рекомендуют сделать очень действенную подкормку, которая мгновенно исправит ситуацию. Поможет доломитовая мука. Ее следует вносить под дерево в весеннюю пору. Почва станет нейтральной, доломитовая мука "уберет" лишнюю кислоту.

Когда вишни начали цвести, полезна азотная подкормка. А чтобы ягоды имели приятный сладкий привкус в период плодоношения, добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Кстати, если вы решили вырастить в своем саду черешню, обратите внимание, что эксперты рекомендуют сажать 2-3 саженца рядом – так они будут опылять друг друга. Среди сладких сортов стоит выделить черную мелитопольскую, XXL, приусадебную черешню, раннюю розовинку и черного принца.

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