Чем подкормить виноград: ягоды будут больше и слаще

Следует приложить немало усилий, чтобы получить сочный и щедрый урожай винограда. Это капризная культура, которая не всегда приживается на грядках и требует правильной подкормки. Выбирать нужно только сорта, которые акклиматизированы в вашем регионе. Лучше не совмещать несколько сортов винограда на одной грядке – высокорослые виды будут затенять и угнетать низкорослые.

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Виноград подвержен многочисленным болезням, плохо переносит сезон дождей и засуху, а также требует своевременной подрезки ветвей. Чем питают виноград, чтобы он был сладким и как увеличить урожай – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как выращивать виноград

Саженцы – самый простой и популярный способ. Нужно выбрать крепкий с виду куст с хорошо развитой корневой системой. Сажают виноград осенью, когда температура опустится до +8-+10 °С.

Есть сорта, которые плохо приживаются саженцами, поэтому их разводят с помощью отводок.

Также иногда используют контейнерный метод. Саженцы выращивают дома в специальном контейнере или горшках. Важно перед посадкой саженцев обработать почву высокой температурой, убрать все болезнетворные микробы и споры.

Основные правила выращивания винограда

Нужно установить прочную основу, на которой будет формироваться, держаться и расти лоза. Сорняки следует вырывать регулярно, иначе о качественном урожае можно забыть. Периодически виноград возделывают специальными средствами от паразитов и болезнетворных спор. Каждую осень обязательно надо срезать лозу. Если в регионе суровые зимы, корни и лозу лучше укрыть, чтобы защитить их от сильных морозов.

Когда и чем подкармливать виноград

Важно не упустить правильный момент для внесения удобрений. Обработку следует начинать после появления завязей.

Эффективной будет минеральная подкормка. В большую емкость наливаем 10 л воды и добавляем 2 столовые ложки нитрофоски. Тщательно размешиваем, пока удобрение полностью не растворится. После этого просто опрыскиваем кусты винограда.

Подкормка очень проста, но богата полезными элементами. Удобрение содержит азот, фосфор и калий, которые незаменимы для выращивания качественного и щедрого урожая. Опытные огородники говорят, что плоды будут больше, сочнее и слаще, чем обычно.

Есть и другие способы подкормить виноград. Можно, например, использовать смесь из суперфосфата, аммиачную селитру, органику и древесную золу. Подробнее об этих удобрениях читайте в материале.

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