Чем подкормить виноград в августе: урожай побьет все рекорды

Виноград имеет вкусные и сочные ягоды, которые полезны для нашего здоровья. Чтобы осенью собрать обильный урожай, нужно правильно подкормить растение в августе.

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Главное не упустить этот момент и вовремя обработать виноград. OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут справиться с этим.

Используйте натуральные удобрения для подкормки. Это могут быть борная кислота, зола (смесь из недогоревшего угля и пепла) и коровяк.

Добавьте 10 г борной кислоты до 10 литров воды, хорошо размешайте и распылите раствор на листья растения. Такое средство улучшит вкус ягод и увеличит их размер.

Золу лучше использовать после сжигания картофельной ботвы или подсолнечника. Размешайте стакан такой смеси в 10 литрах воды и оставьте на сутки. Затем полейте растение. Это нужно повторять раз в две недели.

Коровяк – это уникальное удобрение, содержащее много питательных веществ, например азот, фосфор, калий, кальций, цинк и другое. Коровий навоз нужно смешать с водой в соотношении один к четырем и оставить в сутки. Затем таким раствором можно поливать виноград.

Используйте этот метод, когда у растения наблюдается дефицит азота. Это можно определить, если листья растут мелкой, бледно-зеленой окраски, а гроздья почти не развиваются.



Также OBOZREVATEL публиковал другие способы подкормки винограда. Для этого вам понадобится нитрофоска – это минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Его можно вносить на любом этапе роста растения. Добавьте на 10 литров воды две столовые ложки нитрофоски и тщательно размешайте. Затем опрыскайте виноград. К осени плоды будут сочные и обильные.

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