Подходит для лука, огурцов и помидоров: чем подкормить овощи для лучшего урожая

В уходе за огородом и садом хочется простых универсальных решений – от правды не уйдешь. И некоторые лайфхаки максимально приближены к этому идеалу. Например удобрение для всех овощей, изготовленное из яичной скорлупы.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о рецепте проверенного средства. Лучше всего оно подойдет помидорам, огурцам, перцу и луку, но будет полезным и для других овощей. Яичная скорлупа почти полностью состоит из карбоната кальция, являющегося хорошей пищей для растений, а также содержит цинк, марганец, фтор, железо, кремний и другие важные питательные элементы. Расчет ингредиентов в рецепте идет на скорлупу из 5 яиц.

Тщательно промойте и высушите скорлупу, после чего посильнее измельчите ее. Это можно сделать в ступке или кофемолке.

Полученный порошок залейте двумя литрами чистой отстоявшейся воды. Оставьте средство настаиваться в теплен на одни сутки.

Когда оно будет готово, тщательно процедите жидкость через сложенную в несколько слоев марлю. Вы получите концентрат, который нужно развести в пропорции один стакан на 5 литров воды. Подкормка готова.

Вносят такое удобрение под корень путём полива растений. Чтобы оно проникло глубже в почву, после подкормки можно дополнительно полить растение чистой водой.

Средство укрепляет огородные растения, улучшает их способность противостоять болезням и вредителям, в частности, фитофторе. А еще увеличивает урожайность.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью удобрений ускорить созревание помидоров.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.