Чем подкормить смородину во время цветения: ягоды будут очень большими

Вырастить черную смородину совсем не трудно: куст довольно быстро растет и уже на второй год начинает плодоносить. Однако вместо крупных и сладких ягод почему-то часто вырастают кислые и мелкие.

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Иногда огородники разводят руками: наверное, год такой неурожайный. Но без правильной подкормки невозможно получить вкусные ягоды. Какие удобрения подойдут для смородины во время цветения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Для смородины следует выбирать открытые незатененные места. Куст хорошо приживется и в легкой тени, однако абсолютное табу – холодная ветреная местность, куда почти не попадают солнечные лучи. В почве нужно обеспечить дренаж, чтобы дольше удерживалась влага. Грядку перед посадкой смородины рекомендуют подкормить органическими удобрениями.

Когда смородина начинает цвести, нужно переходить ко второму этапу внесения удобрений. Для хорошей завязи и цветения подойдут калийные и фосфорные удобрения. Специалисты рекомендуют использовать смесь монофосфата калия: в составе содержится 50% фосфора и 33% калия. Это удобрение не содержит примесей и хлора. Монофосфат легко растворяется в воде и быстро усваивается.

В большую емкость следует налить 10 л воды и добавить 2 столовых ложки удобрения. Для подкормки молодой смородины нужно вылить по 3 литра под каждый куст. Старый куст потребует больше удобрений – по 5 литров.

Кстати, есть еще одно действенное удобрение, в составе которого – вода и дрожжи. На 1 л воды достаточно 100 г свежих или 30 г сухих дрожжей. Раствор настаивают при комнатной температуре 3-4 дня. Можно добавить еще один секретный ингредиент, который существенно повысит скорость брожения. Как поливать смородину дрожжевым раствором – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие удобрения нужны смородине на разных этапах ее роста.

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