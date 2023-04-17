Смородина будет размером с вишню: чем подкормить кусты

Смородина – сладкая и полезная ягода, вкус которой многим напоминает о детстве. В ней много витаминов и полезных микроэлементов, которые помогают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, повышают иммунитет, очищают кровь и расширяют сосуды.

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В целом, смородина – неприхотливая культура, она хорошо приживается на каждом участке, но не всегда удается собрать щедрый урожай крупных ягод. OBOZREVATEL разбирался, чем лучше подкормить кусты смородины.

Даже выбрав хороший сорт, обещающий крупные и вкусные ягоды, можно в итоге получить мелкий урожай, который к тому же будет кислым по вкусу.

А все дело в том, что смородина, несмотря на свою неприхотливость, очень любит подкормку. Можно приготовить действенное удобрение.

Необходимые ингредиенты:

вода

сухие дрожжи

сахар

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В емкость налейте 1 л воды, добавьте100 г свежих или 30 г сухих дрожжей.

Шаг 2. Насыпьте в раствор ½ стакана сахара. Это существенно повысит скорость брожения. Все компоненты должны полностью раствориться.

Шаг 3. После того, как дрожжи и сахар полностью растворятся, следует добавить еще 4 л теплой воды и снова перемешать.

Шаг 4. Поставьте раствор в темное место и настаивайте его 3-4 дня при комнатной температуре. Периодически помешивайте.

Шаг 5. После 3-4 дней разбавьте 1 литр настоя 9 литрами воды. Теперь удобрение окончательно готово.

Чрезмерно поливать кусты не нужно – именно лишняя влажность обычно является причиной того, что ягоды вырастают кислыми. Под 1 куст взрослой смородины наливать советуют от 3 до 5 л удобрения. Делать полив нужно в теплую сухую погоду.

Опытные огородники говорят, что вместо дрожжей можно взять сухари ржаного хлеба и на треть заполнить ими 10-литровую емкость. Поливать кусты нужно, как только начнется брожение.

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