Смородина будет расти как на дрожжах: чем подлить кусты, чтобы ягоды были большими
Некоторые дачники не спешат сажать на своем участке кусты смородины, потому что считают, что с них невозможно собрать приличный урожай. На самом деле с одного куста вполне можно снять 5-7 килограммов ягоды. Главное – это правильно подкормить растение.
OBOZREVATEL поинтересовался, какими удобрениями лучше обрабатывать смородину. Опытные садоводы имеют несколько эффективных вариантов. Применять их следует последовательно. Всего за сезон нужно внести под смородину удобрения 5 раз.
В апреле или начале мая нужно подкормить кусты нитроаммофоской. Ее рассыпают по поверхности грунта в сухом виде из расчета 10-15 граммов на куст.
Во время цветения растению требуется сульфат калия. На литр воды нужно развести 8-10 граммов вещества и подлить этим раствором смородину. Сульфат калия можно заменить суперфосфатом. В таком случае на литр воды понадобится 10-12 граммов удобрения.
Появление завязи – самое время для третьей подкормки. В этот период нужно под каждый куст внести по 100-150 граммов древесной золы и разрыхлить почву, чтобы она смешалась с ним.
Следующее внесение удобрений нужно произвести сразу после сбора урожая. На этот раз это снова должен быть сульфат калия или суперфосфат. Выбранное вещество нужно растворить в воде из расчета 5-10 граммов на литр и подлить этим раствором кусты.
В последний раз за сезон смородину обрабатывают примерно за месяц до холодов, чтобы она окрепла и могла хорошо пережить зиму. Для этого в грунт вносят по 300 граммов древесной золы под каждый куст.
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