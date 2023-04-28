Смородина будет расти как на дрожжах: чем подлить кусты, чтобы ягоды были большими

Некоторые дачники не спешат сажать на своем участке кусты смородины, потому что считают, что с них невозможно собрать приличный урожай. На самом деле с одного куста вполне можно снять 5-7 килограммов ягоды. Главное – это правильно подкормить растение.

Видео дня

OBOZREVATEL поинтересовался, какими удобрениями лучше обрабатывать смородину. Опытные садоводы имеют несколько эффективных вариантов. Применять их следует последовательно. Всего за сезон нужно внести под смородину удобрения 5 раз.

В апреле или начале мая нужно подкормить кусты нитроаммофоской. Ее рассыпают по поверхности грунта в сухом виде из расчета 10-15 граммов на куст.

Во время цветения растению требуется сульфат калия. На литр воды нужно развести 8-10 граммов вещества и подлить этим раствором смородину. Сульфат калия можно заменить суперфосфатом. В таком случае на литр воды понадобится 10-12 граммов удобрения.

Появление завязи – самое время для третьей подкормки. В этот период нужно под каждый куст внести по 100-150 граммов древесной золы и разрыхлить почву, чтобы она смешалась с ним.

Следующее внесение удобрений нужно произвести сразу после сбора урожая. На этот раз это снова должен быть сульфат калия или суперфосфат. Выбранное вещество нужно растворить в воде из расчета 5-10 граммов на литр и подлить этим раствором кусты.

В последний раз за сезон смородину обрабатывают примерно за месяц до холодов, чтобы она окрепла и могла хорошо пережить зиму. Для этого в грунт вносят по 300 граммов древесной золы под каждый куст.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем нужно подкармливать клубнику, чтобы получить большой урожай ягод.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.