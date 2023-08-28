Чем подкормить смородину осенью: необычный способ

Смородина осенью нуждается в подкормке, ведь после периода плодоношения кусты и почва довольно сильно истощаются. Чтобы пережить холодную зиму смородине необходимы питательные вещества.

Видео дня

Опытные огородники рекомендуют подкармливать кусты дважды: в конце сентября и в последних числах октября. OBOZREVATEL рассказывает о необычном, но эффективном способе осенней подкормки.

Осенняя подкормка смородины

Лучше всего использовать экологические природные удобрения, осенью смородина не нуждается в сильных химических средствах.

К середине сентября большинство огородников уже успевают выкопать и перебрать картофель. Всегда возникает вопрос: куда девать слишком мелкие картофелины? Ответ простой: попробуйте подкормить ими кусты смородины.

Шаг 1. Перережьте маленькие клубни пополам и положите их под кусты.

Шаг 2. Укройте картофель слоем мульчи – можно использовать перегной.

Шаг 3. Чтобы обеспечить дополнительное утепление, положите наверх солому или сено.

Картофель имеет большой запас питательных веществ. Эта подкормка обеспечит обильный урожай ягод в следующий сезон. Картофель обогатит почву калием и крахмалом. Преимущество картофельного удобрения также заключается в длительном действии: корневая система начнет впитывать ценные микроэлементы осенью и продолжит делать это весной, после зимних морозов. Ягоды, по словам специалистов, станут больше и слаще.

Об азотных удобрениях осенью лучше забыть – в них просто нет необходимости. После периода плодоношения уже не нужно наращивать зеленую массу, актуальным становится рост корневой системы.

Также можно подкормить смородину куриным пометом. Его вносят в сухом виде в расчете на 0,8 кг на 1 кв. м или разбавляют с водой в пропорции 1:15. Раствор следует вносить в междурядья и совмещать его с предварительным поливом, чтобы корни не получили ожогов.

Какую почву выбрать для смородины при пересадке

Смородина лучше растет в суглинистых и супесчаных почвах. Глинистые почвы плохо просыхают и имеют низкое содержание воздуха, поэтому корневая система развивается очень медленно, а кусты недополучают питательных веществ.

Песчаные грунты – также не лучший выбор для смородины. Они слишком рыхлы, поэтому плохо удерживают влагу. Корни будут страдать от засухи и недостатка полезных микроэлементов.

Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. О чем нужно помнить при пересадке и какие еще есть лайфхаки для подкормки – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как подготовить сад к осени: что обязательно нужно успеть сделать в августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.