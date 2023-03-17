Смородина как клубника: как вырастить гигантский урожай
Смородина – вкусная и полезная ягода, часто используемая в кулинарии для приготовления десертов, компотов, муссов, вина, начинки для вареников и т.д. А еще смородина – незаменимый источник витаминов при простудных заболеваниях и ослаблении иммунитета.
Весной самое время подготовить почву, чтобы урожай был действительно щедрым. Смородиновые кусты очень неприхотливы и не нуждаются в особых условиях ухода. Но чтобы ягоды уродили крупными и сочными, эксперты советуют следовать нескольким важным советам. Как вырастить большие сладкие ягоды, разбирался OBOZREVATEL.
Расстояние для посадки
Чтобы смородина уродила лучше, следует высаживать кусты на расстоянии как минимум 2 метра друг от друга. Дело в том, что смородине нужно место и свет. А, посадив кусты на малом расстоянии, ягоды могут уродить маленькими.
Лайфхак для подкормки
Огородники советуют подкармливать смородину во время бутонизации. Идеально подойдут обычные картофельные очистки. Но будьте осторожны: сначала на несколько минут замочите очистки в кипятке, иначе они могут прорасти. После этого разбрасываем их под кустом и немного присыпаем землей.
Можно ли поливать смородину кипятком
Эксперты говорят – да, можно, но только ранней весной, как только сойдет снег. В лейку налейте кипяток и щедро полейте кусты. Важно проверить почки – если они проснулись, кипяток очень навредит. Этот способ "пробудит" растение и уничтожит вредителей.
Защита от тли и муравьев
Бордосская жидкость защитит куст смородины от тли и муравьев. Кусты следует опрыскивать ранней весной, пока не проснулись почки.
Полив летом
Во время жары поливать смородину советуют регулярно и обильно. Слой мульчи поможет дольше сохранить влажность.
Если смородина последние годы была мелкой
Кислый грунт – одна из причин, почему смородина со временем мельчает или вообще перестает плодоносить. Эксперты советуют ежегодно проводить известкование вокруг кустов.
Обрезка
Обрезать нужно:
- ветки старше трех лет
- больные ветки
- поврежденные ветки
- ветки, лежащие на земле.
Проводить обрезку рекомендуют осенью.
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