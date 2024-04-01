Чем подкормить клубнику весной, чтобы иметь обильный урожай: два полезных варианта

Несмотря на то, что сезон активной вегетации только начинается, и многие огородные культуры еще даже не зацвели, принимать меры, чтобы обеспечить себе хороший урожай клубники, нужно уже сейчас. В частности, необходимо правильно подкормить растение.

Как это сделать, знают эксперты по огородничеству, которые не первый год начинают свой сезон по уходу за клубничной грядкой. Чем они питают садовую ягоду, рассказывает OBOZ.UA.

Древесная зола

Зола содержит в концентрированном виде много питательных веществ: калий, фосфор, кальций. К тому же она легко усваивается почвой, делая ее более рыхлой и дренированной.

А использовать ее совсем легко – достаточно просто равномерно рассыпать по всей грядке. На один квадратный метр грядки понадобится около 150 г сухой золы. По объему это где-то полтора стакана. Средство нужно рассыпать вокруг кустов и на небольшую глубину вкопать в землю с помощью граблей или тяпки. Можно оставить удобрение и на поверхности, но в таком случае его сдует ветром и вы не получите от него всю пользу.

Для совсем молодой, недавно высаженной клубники, метод внесения золы несколько отличается. Поскольку растения находятся достаточно далеко друг от друга, под каждый кустик нужно внести по две столовых ложки сухого средства. И в любом случае завершают подкормку обильным поливом клубники. Важно также помнить, что золу нельзя сочетать с аммиачным азотом и суперфосфатом.

Натуральное удобрение с сахаром и дрожжами

Чтобы приготовить натуральное средство для подкормки клубники, понадобится килограмм навоза и по столовой ложке сахара и дрожжей. Навоз необходимо высыпать в ведро и залить его 10 литрами чистой воды. Затем туда добавляют сахар и дрожжи и все тщательно перемешивают.

Ведро с удобрением должно настаиваться в теплом месте 3-5 дней. Воду в нем нужно хотя бы раз в день перемешивать. Когда удобрение будет готово, его нужно будет процедить и разбавить водой и соотношении 1 часть концентрата на 10 частей чистой воды. Такую подпитку вносят на грядку с клубникой методом полива под корень.

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