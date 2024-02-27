Чем подкормить чеснок весной: будет размером с кулак

Чеснок – довольно неприхотливая культура, однако для качественного урожая необходима правильная подкормка. Весенние удобрения должны быть насыщенными и питательными.

Чеснок хорошо реагирует на азотные компоненты, однако пригодятся и доступные аптечные препараты. Чем подкормить чеснок весной – читайте в материале OBOZ.UA.

Прежде всего следует подпитить почву азотными удобрениями. Полезной будет нитроаммофоска – раствор готовится в расчете 10 л воды и 30 г препарата.

Опытные огородники советуют не обходить вниманием и аммиачную селитру. В 10 л воды следует развести 30 г препарата. Аммиачная селитра будет способствовать активному росту и развитию растения.

От болезней и вредителей защитит нашатырный спирт, однако с этим раствором следует соблюдать осторожность. На 10 л воды нужно 3 ложки спирта, а поливать посадки при этом советуют очень аккуратно, чтобы раствор не попал на перья. Это удобрение, кстати, спасет чеснок, если перья начнут желтеть.

Калийные удобрения способствуют активному формированию плодов – без них не стоит ждать крупного урожая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что главное правило хранения чеснока заключается в герметичности. Урожай можно положить в любые емкости, банки или контейнеры. Чеснок не переносит чрезмерной влажности, следите, чтобы место было сухим. Детальнее о правилах хранения урожая – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем можно подлить чеснок для увеличения урожая.

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