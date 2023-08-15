Как хранить чеснок в квартире: советы с длительным эффектом
Сроки созревания чеснока зависят от многих факторов: уровня осадков, температуры и особенностей сорта. Рано выкопанный чеснок будет мягким, а перезрелый быстро испортится.
OBOZREVATEL собрал лучшие советы по хранению чеснока в квартире. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить ему надлежащие условия и оптимальный уровень влажности.
Когда выкапывают чеснок
Период выкапывания озимого высчитывают в зависимости от времени посадки.
Раннеспелые сорта собирают обычно через 85-95 дней после появления всходов. Поздние сорта выкапывают, когда истечет минимум 100 дней после всходов (средний срок – 100-110 дней).
Как правильно хранить чеснок
Прежде всего, нужно помнить, что чеснок собирают в сухую погоду. При чрезмерной влажности урожай быстро испортится.
Озимый чеснок следует хранить при низких температурах. Можно даже положить его в холодильник.
Яровой чеснок менее требователен и не испортится даже при температуре +20 °C.
Где хранить чеснок
Главное правило хранения чеснока состоит в герметичности. Урожай можно положить в любые емкости, банки или контейнеры.
Опытные овощеводы советуют использовать и натуральные мешочки, но при условии, что вы выбрали прохладное и темное место хранения.
Важная оговорка: чеснок не переносит чрезмерной влажности, поэтому следите, чтобы место было сухим.
Кстати, после предварительной просушки чеснок нужно связать в пучки. Стебли и корневую систему огородники рекомендуют отрезать через несколько недель после выкапывания. Об этих и других правилах сбора урожая – читайте в материале.
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