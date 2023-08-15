Как хранить чеснок в квартире: советы с длительным эффектом

Сроки созревания чеснока зависят от многих факторов: уровня осадков, температуры и особенностей сорта. Рано выкопанный чеснок будет мягким, а перезрелый быстро испортится.

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OBOZREVATEL собрал лучшие советы по хранению чеснока в квартире. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить ему надлежащие условия и оптимальный уровень влажности.

Когда выкапывают чеснок

Период выкапывания озимого высчитывают в зависимости от времени посадки.

Раннеспелые сорта собирают обычно через 85-95 дней после появления всходов. Поздние сорта выкапывают, когда истечет минимум 100 дней после всходов (средний срок – 100-110 дней).

Как правильно хранить чеснок

Прежде всего, нужно помнить, что чеснок собирают в сухую погоду. При чрезмерной влажности урожай быстро испортится.

Озимый чеснок следует хранить при низких температурах. Можно даже положить его в холодильник.

Яровой чеснок менее требователен и не испортится даже при температуре +20 °C.

Где хранить чеснок

Главное правило хранения чеснока состоит в герметичности. Урожай можно положить в любые емкости, банки или контейнеры.

Опытные овощеводы советуют использовать и натуральные мешочки, но при условии, что вы выбрали прохладное и темное место хранения.

Важная оговорка: чеснок не переносит чрезмерной влажности, поэтому следите, чтобы место было сухим.

Кстати, после предварительной просушки чеснок нужно связать в пучки. Стебли и корневую систему огородники рекомендуют отрезать через несколько недель после выкапывания. Об этих и других правилах сбора урожая – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно консервировать чеснок на зиму.

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