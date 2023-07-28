Успейте подкормить: чем можно подлить чеснок для увеличения урожая

Уже в конце июля и начале августа огородники начинают собирать озимый чеснок. В целом сроки созревания зависят от особенностей сорта и климатических условий: следует учитывать уровень осадков и температурных колебаний.

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Если чеснок еще не успел набрать достаточно массы, специалисты советуют сделать экспресс-подкормку. Чем можно подлить чеснок во второй половине лета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Существует неизменное правило: ранние сорта созревают через 85-95 дней после появления всходов, а поздние начинают собирать, когда истечет минимум 100 дней после всходов (оптимальный срок – 100-110 дней). Для последней подкормки лучше не выбирать химические препараты – натуральные средства подействуют не менее эффективно.

Древесная зола

Подкормку с древесной золой считают одной из самых действенных. Оно помогает нарастить массу за сравнительно короткий промежуток времени.

Налейте в емкость 10 литров пода и добавьте 1 стакан древесной золы. Раствор должен настояться минимум 72 часа. Нельзя поливать чеснок в период активного солнца, лучше выбрать вечерние или утренние часы.

Перегной

Если чеснок растет на бедной почве или при посадке были нарушены правила соседства или севооборота, подкармливать культуру придется в течение всего сезона. Опытные огородники говорят, что для улучшения урожая можно внести перегной. Рассчитывают количество удобрения следующим образом: одно ведро перегноя на 1 квадратный метр чесночной грядки.

Йод

Йод следует использовать осторожно в четких пропорциях, чтобы не обжечь корни и наземную часть растения. На 10 л воды следует взять 40 капель йода и осторожно опрыскать раствором сам чеснок.

Кстати, слишком рано выкопанный озимый чеснок мягкий на ощупь и имеет меньше полезных свойств. А поздно собранный – непригоден к длительному хранению и быстро испортится. Как понять, что чеснок уже созрел – читайте в материале.

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