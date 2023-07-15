Чем побаловать кота: три продукта, от которых не откажется ни один любимец

Рацион котов должен состоять из сбалансированных и полезных продуктов. Ветеринары не советуют на постоянной основе смешивать промышленные корма и домашнюю пищу – это может привести к проблемам с пищеварительной системой и обменом веществ.

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OBOZREVATEL подобрал питательные и вкусные лакомства, которыми можно побаловать кота – от них не откажется ни один любимец. Благодаря им кот получит витамины и полезные вещества, которые дополнят ежедневный рацион.

Креветки

Коты обычно любят лакомиться креветками. Специалисты отмечают, что это достаточно полезный для животных продукт, однако есть определенные нюансы:

котам можно давать только вареные и очищенные морепродукты;

варить креветки нужно без добавления соли и других приправ;

чрезмерное количество может навредить животному.

Достаточно иногда угощать любимца небольшим количеством креветок, чтобы они оказывали благоприятное влияние на организм и пищеварительную систему.

Мидии

Мидии содержат таурин и целый комплекс питательных веществ. Варить нужно мидии, предварительно очищенные от остатков панциря. После термической обработки ветеринары советуют разделить морепродукты на несколько частей, прежде чем угощать любимца.

Тунец

Коты обожают лакомиться тунцом, однако давать эту рыбу на постоянной основе специалисты не рекомендуют. Иногда можно угостить любимца порцией отварного тунца. В сыром или консервированном виде тунец может быть для кошек даже вредным.

Кстати, категорически нельзя кормить кошек блюдами, в составе которых есть помидоры, лук и чеснок. Под запретом также сладости, острая и соленая пища. Жареные на растительном масле продукты никакой пользы не принесут.

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