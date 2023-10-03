Чем отмыть пятна на крашеных стенах: поможет одно средство

Со временем на крашеных стенах появляются пятна, отпечатки пальцев и скапливается пыль. Хозяева должны быть осторожны при чистке, чтобы не повредить краску и не испортить внешний вид.

В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook предложили простой метод, который поможет легко справиться с загрязнениями. Вы можете очистить даже светлые стены от стойких пятен.

Вам не нужно тратить деньги на дорогие химические средства, чтобы избавиться от загрязнений, вам понадобится только одна вещь – меламиновая губка. Она предназначена для удаления стойких пятен и пыли с любой поверхности без использования различных моющих средств.

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Слегка смочите губку в воде и вытрите пятно легкими движениями. Не беспокойтесь, краску вы не сможете смыть, а влажные следы быстро высохнут.

Если вы хотите избавиться от пыли, сухой губкой протрите стены и этого будет достаточно, чтобы вернуть им свежий и опрятный внешний вид.

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Для начала нужно убрать всю пыль. Лучше всего это сделать пылесосом с мягкой щеткой. Затем выберите правильное моющее средство. Избегайте бытовой химии на основе мыла или с содержанием микроабразивов.

Для этого типа покрытия лучше выбирать средства на основе спирта или хлора, в частности, спрей для мытья окон. Межплиточные швы нужно тщательно чистить. Для этого используйте мягкую щетку.

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