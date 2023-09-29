Средство из трех подручных компонентов поможет убрать весь дом: как приготовить

Если вы не являетесь членом клуба любителей уборки, предлагаем вам одно эффективное средство, которое качественно очистит все поверхности. Простая смесь поможет быстро и эффективно отмыть даже самые сложные пятна, удалить жир и очистить грязь.

В сети набирает популярность совет, опубликованный в TikTok пользовательницей Шантель Мила (@mama_mila_ ). Эксперт по уборке рассказала, как один простой раствор поможет навести порядок во всем доме.

Шантель подчеркнула, что это средство можно использовать почти на каждой поверхности в доме. Она показала подписчикам, как приготовить двухкомпонентный универсальнй раствор.

Многоцелевая паста не только эффективно очистит, но дезинфицирует поверхности.

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Нужно взять всего лишь три ингредиента:

пищевую соду;

средство для мытья посуды;

воду.

Шаг 1. В большую емкость необходимо насыпать одну чашку соды.

Шаг 2. Добавьте треть стакана моющего средства и столько же воды.

Шаг 3. Тщательно перемешайте и вылейте средство в герметичную емкость для хранения.

Эта смесь прекрасно удаляет стойкую и устаревшую грязь.

Шантель показала своей аудитории некоторые поверхности, на которых она использует функциональное моющее средство. Сначала она втерла пасту в кухонную раковину и смыла ее горячей водой. Уникальным раствором Шантель быстро удалила всю грязь на плите.

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