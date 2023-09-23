Как отмыть матовую плитку: полезные лайфхаки

Матовые текстуры в интерьере выглядят шикарно, придают ему строгости и ощущения уюта. Но ухаживать за ними бывает достаточно непросто. За счет фактурной поверхности они набирают пыль и грязь, которая, если ее вовремя не убрать, может накапливаться и создавать сложности при чистке.

В частности, это может случиться с матовой плиткой. OBOZREVATEL разбирался, как ухаживать за ней, чтобы это не занимало много времени и не требовало значительных усилий.

Начните с уборки пыли

До начала влажной уборки с матовой плитки нужно убрать всю пыль. Лучше всего сделать это пылесосом с мягкой щеткой. Влажная уборка может превратить пыль в грязь, которая забьется глубже в неровности поверхности, поэтому так важно от нее вовремя избавиться.

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Выбирайте правильные средства

Бытовая химия на основе мыла или с содержанием микроабразивов (порошки, сода, чистящие кремы) не подходит для матовой плитки. Доли таких средств тоже забиваются в микроуглубления, и отмывать плитку придется очень долго и тщательно.

Поэтому для этого типа покрытия лучше выбирать средства на основе спирта или хлора, в частности, спрей для мытья окон. Они растворяют загрязнители, которые затем легко смыть с поверхности. Этими же средствами нужно убирать пятна с матовой плитки.

Хорошо сработает подкисленная вода. Приготовить ее можно самостоятельно. Для этого в 5 литрах воды разводят стакан белого уксуса. Затем этим раствором протирают плитку круговыми движениями, а после промывают чистой водой и вытирают досуха. Капли воды, высыхая, оставляют после себя следы извести, с которыми бороться на матовой плитке очень непросто. Поэтому их надо убирать сразу.

Заботьтесь о межплиточных швах

Наряду с чисткой плитки важно также очищать и межплиточные швы. Они накапливают грязь еще быстрее, при этом более чувствительны к разным средствам для уборки. Их нужно обрабатывать мягкой щеткой, чтобы удалить загрязнение из самых маленьких пор, и хорошо промывать водой.

Не забывайте о защите

Длительную защиту от загрязнения матовой плитке обеспечивают специальные средства с содержанием силикона. Такую обработку следует проводить раз в месяц. Но перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией, ведь применение подобных веществ, например, на мокрой поверхности может оставлять пятна.

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