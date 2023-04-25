Чем отмыть пол, стены и унитаз: любимый метод горничных

Регулярная уборка – не только залог чистого и опрятного дома. Некоторые предметы, например коврик для ванны, могут быть настоящими питомниками бактерий. Еженедельные уборки на выходных требуют много времени и усилий, поэтому можно поддерживать чистоту, соблюдая мелкие ежедневные ритуалы: сразу мыть посуду сразу после еды, регулярно протирать поверхности от пыли и т.д.

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Кроме того, есть один популярный способ, который поможет мгновенно отмыть полы, стены и унитаз. О рецепте универсального раствора – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вместо того чтобы использовать агрессивные химические средства или абразивы, которые могут повредить поверхности, эксперты по уборке советуют попробовать два ингредиента – белый уксус и воду. Это проверенное средство, которым пользуются горничные в отелях. Оно не вызывает аллергии и не оставляет неприятного запаха.

В пульверизатор следует налить воду и уксус в соотношении 3:1. Распиливать раствор можно на все поверхности, включая сантехнику: пол, стены, унитаз.

Но сначала лучше удалить с поверхностей пыль и грязь. Один из секретов кроется в правильно выбранной тряпке. Лучшей тканью для вытирания пыли является микрофибра. Если у вас нет микрофибровой тряпки, используйте ткань из 100% хлопка в составе. А вот махровые полотенца и полиэстер использовать не стоит – они могут создать еще больше пыли.

Кстати, между опрятностью и чистотой есть разница. Вы можете вымыть посуду, вытереть пыль и до блеска отчистить поверхности, но где попало разбросанные вещи, чашки на столе и игрушки на полу сделают комнату неопрятной с виду. Эксперты по уборке советуют научиться нескольким важным лайфхакам, которые помогут сделать так, чтобы в доме всегда было чисто. Детальнее читайте в материале.

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