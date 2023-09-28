Чем осенью обязательно обработать огород, чтобы избавиться от вредителей и стимулировать урожай: простой и действенный раствор

До начала похолодания нужно успеть обработать огород и сад, чтобы подготовить почву к следующему сезону. Это важный этап, который нельзя пропускать осенью, чтобы избавиться от вредителей, наполнить питательными веществами участок и получить хороший урожай весной.

Можно самостоятельно сделать качественное удобрение из доступных ингредиентов. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Уксус и перекись

Для раствора вам понадобятся только две составляющие, которые есть в каждом доме. Смешайте один литр уксуса с 200 мл перекиси и оставьте раствор на несколько дней. Затем наберите ведро воды и добавьте 200 мл полученной смеси, еще раз все размешайте и можете начинать обработку почвы.

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Полейте необходимые участки и опрыскайте раствором садовый инвентарь. Такая массивная смесь уничтожит всех вредителей и поможет избежать болезней.

Также на огороде часто можно встретить один из самых агрессивных сорняков – это английский плющ. Он только истощает почву и привлекает вредителей. Чтобы от него избавиться, вам понадобится каменная соль.

Срежьте плющ и сделайте в корнях дыру, чтобы наполнить ее солью. Затем крепко заклейте эту часть лентой или замотайте другими материалами. Такой метод поможет вытащить из растения влагу, что не даст ему расти дальше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие многолетние растения следует посадить на огороде осенью, чтобы получить первые плоды следующего сезона.

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