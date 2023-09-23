Сделайте это раз и забудьте на года: какие многолетние растения следует высадить на огороде

Огородникам всегда не хватает времени – посев, выращивание, уход, полив и подкормка требуют много усилий. Однако многолетние растения обычно неприхотливы в уходе и дают урожай долгие годы.

Их можно высадить в сентябре или начале октября, чтобы уже в следующем сезоне получить первые плоды. OBOZREVATEL рассказывает о популярных многолетниках, которые стоит успеть высадить до первых заморозков.

Польза многолетних растений

Многолетники не только экономят время, ведь требуют меньшего ухода. Они насыщают почву питательными органическими веществами. Почва таким образом сохраняет структуру, что повышает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям.

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Многолетние растения способны задерживать в почве углерод – это помогает противодействовать изменениям климата. Иногда многолетники содержат больше полезных веществ и микроэлементов, чем традиционные овощи.

Многолетняя цветная капуста брокколи

Брокколи может расти на грядке в течение пяти лет, однако цвести начинает только на второй год после посадки. После среза основной центральной головки можно употреблять и многочисленные более мелкие плоды, растущие на боковых побегах. Важно при посадке соблюдать расстояние – оно должно составлять не менее 1 м между растениями.

Водяной кресс

Водяной кресс напоминает кресс-салат. Это многолетнее растение пряно-ароматичное и используется также как приправа. Водяной кресс неприхотлив, растет в тени, любит переувлажненные условия. Его можно сажать даже у водосточной трубы или на заниженных участках огорода. Плодоносит растение весь сезон – от весны и до первых морозов.

Артишоки

Не забудьте посадить осенью и артишоки. Они любят влажную хорошо дренированную почву. Как правило, артишоки выращивают рассадным способом и сажают на постоянное место примерно в мае. На зиму артишоки следует замульчировать. В качестве мульчи подойдет трава, компост или солома.

Другие многолетники

Ежегодно урожай будут давать следующие растения:

чабрец;

душица;

розмарин;

базилик;

разные виды мяты;

шалфей;

любисток.

Можно также посадить листовую горчицу, действующую как растение-сидерат, хрен, щавель, ревень.

В конце сентября высаживают батун – холодостойкий лук, который на одном месте растет до 6 лет, и листовую капусту – ее нужно надежно укрывать на зиму.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следует посеять в сентябре, чтобы восстановить плодородие почвы.

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