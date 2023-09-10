Как избавиться от одного из самых агрессивных сорняков на огороде: лайфхак

Хозяева сталкиваются с такой проблемой, когда на огороде и в саду растет обильный сорняк. Он отрицательно влияет на другие саженцы, потому что истощает почву и способствует распространению болезней и вредителей.

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Одним из самых агрессивных сорняков считается английский плющ, он может привести к гибели других растений. Но OBOZREVATEL нашел способ, который поможет справиться с этим.

Английский плющ нарушает почвенный покров под другими культурами, он настолько силен, что даже способен помешать росту деревьев.

Сорняк блокирует солнечный свет, поглощает все питательные вещества из почвы и привлекает к себе вредителей. Если вы увидели, что на огороде начинает расти плющ, то нужно немедленно действовать, потому что он способен вырасти до нескольких метров.

Вам не нужно покупать химические средства, чтобы избавиться от нежелательного растения, для этого достаточно каменной соли.

Срежьте плющ и сделайте в корнях дыру, чтобы наполнить ее солью. Затем крепко заклейте эту часть лентой или замотайте другими материалами. Такой метод поможет вытащить из растения влагу, что не даст ему расти дальше.

Повторяйте такую процедуру еженедельно. Обычно достаточно одного-двух раз, чтобы избавиться от сорняка, но если он у вас не первый год, то повторяйте такие действия чаще. Для ускорения результата можно насыпать соль вокруг стебля.

Когда плющ погибнет, выкопайте корни и избавьтесь от них.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенный способ, который поможет вывести сорняк на брусчатке.

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