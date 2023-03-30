Чем нельзя чистить смеситель на кране: могут появиться пятна

Смеситель на кране часто покрывается известковым налетом. Избавиться от него навсегда невозможно, ведь вода содержит частицы, которые оседают на поверхностях сантехнических приборов.

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Обычным моющим средством налет трудно очистить, а использовать кислоты следует очень осторожно, чтобы не испортить покрытие и не оставить на нем пятна. Как правильно чистить смесители, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем нельзя чистить смесители

Даже обычная сода может повредить смеситель, поэтому любые народные рецепты следует использовать осторожно и правильно, соблюдая пропорции.

Нельзя чистить смеситель следующими кислотами:

уксусной

соляной

фосфорной

муравьиной

хлоридной

Растворители и абразивы использовать также не рекомендуют, как и жесткие губки, которые могут поцарапать поверхность.

Правила очищения

Для мытья смесителей подойдут мягкие ткани и губки. Лучше выбирать гелевые средства без абразивных частиц. Надолго оставлять моющее средство на смесителе нельзя, чтобы не произошло чрезмерное окисление поверхности. После этого смойте теплой водой и протрите тканью.

Народные средства

Хромированные поверхности

Для хромированных поверхностей подойдет обычное хозяйственное мыло. Натираем его на терке и заливаем горячей водой. Можно добавить немного соды и подождать, пока все растворится. Средство следует оставить на поверхности смесителя примерно на час, а после – осторожно промыть водой.

Никелированный смеситель

Эксперты рекомендуют взять соль мелкого помола. Насыпав ее на влажную салфетку, протрите кран. Обратите внимание, что не нужно тереть слишком сильно.

Смеситель из нержавеющей стали

Хотя смесители и не советуют чистить абразивными средствами, нержавеющие поверхности можно протереть содой. На этих поверхностях царапин не будет. Сода быстро удалит известковый налет.

Металлические поверхности

При помощи мягкой ткани наносим раствор из уксуса и воды в соотношении 1:2. Затем смываем водой и вытираем полотенцем.

Любую поверхность можно очистить лимонной кислотой, приготовив раствор из кислоты и воды в пропорции 1:4.

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