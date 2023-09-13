Часто путают: зачем три отсека в лотке стиральной машинки

Стиральные машинки незаменимы в быту и, казалось бы, нет никакой необходимости читать инструкции по эксплуатации. Все же просто – нужно загрузить вещи в барабан, добавить моющее средство и включить нужный режим. Однако, как оказалось, и с этим часто возникают проблемы.

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К примеру, в лотке есть три отсека, и часто мы даже не задумываемся, зачем так много. Порошок насыпаем наугад – и включаем цикл стирки. OBOZREVATEL разбирался, почему следует обращать внимание, в какой отсек добавлять порошок, а в какой – кондиционер, и зачем вообще нужен третий контейнер.

Отсеки в лотке следует использовать по назначению. Обычно они обозначены цифрами или буквами, звездочкой или цветком. Порядок их размещения находится в зависимости от марки устройства.

Арабской цифрой 1, римской I или буквой А обозначают отсек, предназначенный для замачивания или предварительной стирки. Этот этап необходим для эффективного удаления устаревших пятен. Ткань набухает и растягивается, потому грязь быстро отходит от волокон.

Если вы выбрали режим стирки, не включающий этап замачивания, не заполняйте первый отсек порошком или жидким моющим средством. Некоторые циклы предполагают два этапа – в таком случае в отсек А следует засыпать средство для стирки.

Отсек, обозначенный цифрой 2 (II) или буквой В, – основной. Именно его следует заполнять порошком независимо от выбранного режима.

Кондиционеры, ополаскиватели или другие дополнительные средства стирки наливаем в отсек, обозначенный "звездочкой" или "цветком". При этом кондиционер можно добавлять во время процесса – главное, успеть до того, как машинка начнет набирать воду для ополаскивания.

Что же будет, если перепутать отсеки? Все просто: машинка может постирать вещи кондиционером, а прополоскать порошком.

Сложнее всего отстирать жирные устойчивые пятна, которые глубоко впитались в волокна. Даже после нескольких циклов стирки проблема может остаться нерешенной. Какой необычный ингредиент, известный своими гигроскопическими свойствами, может справиться с жирными пятнами – читайте в материале.

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