Как избавиться от жирных пятен на одежде: необычный способ

Жирные пятна на ткани – одни из самых сложных с точки зрения выведения. Жир глубоко проникает в волокна и сложно отмывается, поэтому даже после нескольких циклов стирки проблема может остаться нерешенной.

Видео дня

Впрочем, эксперты по стирке говорят, что этот тип загрязнителя можно удалить из ткани с помощью одного простого продукта. OBOZREVATEL узнавал подробнее.

Смысл трюка состоит в том, чтобы дать жиру впитаться в какую-нибудь гигроскопическую субстанцию. И едва ли не лучше всего с этой задачей справится рисовая мука. Она хорошо поглощает даже незначительные количества жидких загрязнений, в частности жира.

Впрочем, эксперты предупреждают, что обработку эффективнее всего проводить как можно раньше. Это правило касается любых пятен на текстиле: чем быстрее их обработать, тем лучше они отмоются.

Чтобы избавиться от жира на ткани, нужно положить вещь на горизонтальную поверхность так, чтобы место с пятном не касалось других участков вещи. При этом под нее лучше подстелить несколько бумажных полотенец, чтобы защитить поверхность от жира.

Далее жирное пятно щедро посыпают рисовой мукой. Чем больше загрязнение, тем толще должен быть слой продукта. На свежем пятне его можно продержать 1-2 часа – жир, который не успел застыть, постепенно впитается в муку. Более давнее пятно стоит покрыть продуктом на всю ночь.

За это время можно периодически проверять, насколько успешно впитался жир в муку. Когда продукт справится со своей задачей, его нужно тщательно стряхнуть с ткани, а затем постирать вещь на подходящем для нее режиме.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как почистить зимние куртки без стирки перед началом сезона теплой верхней одежды.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.