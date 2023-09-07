Как нельзя сушить одежду в квартире: опасные способы

С приближением холодов снова актуален вопрос – где сушить одежду. Сушка в комнатах ухудшает качество воздуха и может спровоцировать появление плесени. Испаряясь, вода выделяет влагу и остатки моющего средства, и часто это провоцирует ощущение "тяжелого" воздуха.

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Лучший вариант – во время просушки белья открыть окна или включить вентиляционную систему. Для равномерного высыхания следует периодически менять вещи местами и перевешивать одежду. Как нельзя сушить постиранное белье в квартире, разбирался OBOZREVATEL.

Почему нельзя надолго оставлять вещи в стиральной машинке

После стирки следует как можно быстрее развесить вещи. Если оставить белье в машинке на часок-другой, ткань пропитается неприятным запахом. В случае старой техники и нечастой очистки стиральной машинки запах будет острее.

Ошибки при использовании сушилок

Не оставляйте надолго вещи на полотенцесушителях в ванной. Чем дольше таким образом будет сохнуть одежда – тем труднее ее будет выгладить, а материал станет неприятным на ощупь.

Пытаясь сэкономить место, мы часто развешиваем одежду на сушилке слишком близко. Пользы от этого будет мало – вещи будут сохнуть дольше, начнут преть и будут иметь неприятный запах.

Сушка на радиаторах

Осенью и зимой хочется, чтобы одежда высохла как можно быстрее. И, казалось бы, идеальное решение – использование радиаторов. В действительности это приводит к резкому росту влажности воздуха.

Когда вещи сохнут в обычном темпе, вентиляционная система справляется с выведением влаги достаточно эффективно. При ускоренном темпе испарение оседает в виде конденсата, из-за которого в комнате может появиться плесень – а ее споры способны нанести значительный вред здоровью.

Есть и эстетические нюансы – вещи могут пересохнуть, а принты и рисунки – потрескаться.

Сушка на кухне

Многие думают, что это довольно практичный лайфхак – на кухне ведь всегда жарко и тепло. Но белье может пропитаться запахом рыбы, мяса или овощей, а на ткань – испачкаться жирными испарениями.

Сушка в ванной

Сушить вещи в ванной можно только в том случае, если в комнате есть нормальная качественная вентиляция. Желательно включить вытяжку и оставить дверь открытой, чтобы предотвратить появление конденсата на стенах и зеркалах.

Лайфхак по стирке

Во время стирки постельного белья, полотенец или джинсов установите режим максимального отжима воды. Однако не все ткани могут выдержать дополнительную нагрузку, поэтому сначала проверьте инструкции по стирке на этикетке.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, сколько раз можно носить одежду без стирки: ответ может удивить.

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