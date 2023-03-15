Часть Украины покроют дожди с мокрым снегом: синоптики дали новый прогноз на среду. Карта

В среду, 15 марта, в большинстве областей Украины пройдут осадки. Также ожидается сильный штормовой ветер.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет плюсовой.

На западе страны ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем умеренный дождь с мокрым снегом. На востоке днем также местами пройдут дожди.

На остальной территории переменная облачность, без осадков. В южной части ночью и утром местами туман.

Температура воздуха днем +9...+14, ночью от +3 до -2 мороза. В западных областях температура ночью +2...+7, днем +4...+9.

Ветер юго-восточный с переходом на южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Метеорологи предупреждают, что ночью и утром в северной, центральной и восточной областях местами порывы ветра 15-18 м/с.

В Киеве 15 марта переменная облачность, но без осадков. Скорость южного ветра 7-12 м/с, ночью в области местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Ночью столбики термометров будут показывать 0...+2, а днем поднимутся до +11...+13.

В области ночью ожидается от +3 до -2 мороза, днем +9...+14.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами дождь, иногда с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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