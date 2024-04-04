Бутоны будут вдвое больше: чем подкормить весной пионы
Пионы – настоящий символ весеннего цветения, и все благодаря своим большим пышным цветам. Но как сделать бутоны растения поистине огромными?
Конечно, для этого нужно обеспечить растениям достаточную пищу в период, когда они только пробиваются из земли. Заложенные в это время удобрения позволяют кустам пиона нарастить значительную лиственную массу и развить действительно пышные бутоны. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить растение в период интенсивного роста.
Какие удобрения выбрать
Опытные садоводы знают, что под кусты пионов весной нужно вносить NPK-удобрения. Они содержат все три ключевых для здорового развития растений вещества:
- азот – необходим для густых и крупных листьев;
- фосфор – поддерживает корневую систему и улучшает усвоение растением питательных веществ;
- калий – усиливает обмен веществ в растениях, помогает обеспечить пышное цветение.
Для каждого из этих элементов есть свое оптимальное время внесения.
Первая подкормка
Как только в саду сойдет снег, наступает время внесения азота и калия. На один куст нужно 10-15 г азота и 10-20 г калия. Удобрения следует вносить в соответствии с инструкцией.
Вторая подкормка
Как только вы заметите, что на растении начали формироваться бутоны, оно требует всех трех веществ для подкормки. Рассчитывайте их так, чтобы на куст приходилось 10-15 г азота, 15-20 г фосфора и 10-15 г калия.
Третья подкормка
Третья весенняя подкормка поможет растению восстановиться после цветения. Ее проводят через неделю-две после того, как цветок окончательно отцветет. Азот на этом этапе ему уже не нужен, зато каждому кусту понадобится 15-20 г фосфора и 10-15 г калия для поддержания здоровья.
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