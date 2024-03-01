Что делать, чтобы рассада росла в ширину и не вытягивалась: советы

Настал любимый период года для огородников – пора сеять рассаду. Иногда, даже следуя советам относительно оптимального полива, правильной температуры и влажности, первые побеги вырастают хрупкими и некачественными.

Вытягивание рассады – распространенная неприятность, которая может испортить весь урожай. Что делать, чтобы посевы росли в ширину и не вытягивались – читайте в материале OBOZ.UA.

Правильное освещение и температура

Вытягивание рассады плохо влияет на корневую систему, поэтому важно принять все меры, чтобы предотвратить возникновение этой неприятности. Причин может быть несколько. Например, неправильный температурный или световой режим заставляет растение мгновенно реагировать на некомфортные условия – это может привести к чрезмерному росту.

Специалисты отмечают, что рассаде требуется много света – не менее 13 часов. При недостатке естественного освещения следует обустроить искусственное.

Обратить внимание следует и на температурные условия – показатель должен составлять не менее +20 °C.

Полив и подкормка

Не менее важными аспектами являются полив и подкормка. Самая распространенная ошибка новичков – внесение чрезмерного количества удобрений. На самом деле эксперты говорят, что рассада не нуждается в дополнительных удобрениях. Можно немного подпитать почву на этапе посадки – и все. Маленьким всходам вполне достаточно полезных веществ, которые содержатся в почве, а лишние удобрения как раз и являются причиной активного роста.

Частый полив – еще одна причина вытягивания. Нет необходимости ежедневно поливать всходы, ведь во-первых, накопление влаги может привести к появлению плесени, а во-вторых, рассада начнет стремительно расти в высоту.

Поливать рассаду следует 2-3 раза в неделю, при этом нужно обязательно сделать дренажные отверстия в емкости.

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