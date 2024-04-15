Будут чистыми и хрустящими: названа идеальная температура для стирки белых вещей

Выбирая температуру стирки, следует учитывать несколько нюансов: от типа ткани до вида пятна на одежде. Например, полиэстер и другие ткани могут уменьшиться в размерах во время стирки в горячей воде, а белая льняная рубашка требует иной температуры, чем белое полотенце.

Учитывая эти аспекты, следует прежде всего проверить этикетку по уходу за одеждой. После этого нужно отсортировать белье по типу ткани и настроить правильную температуру стирки. Специалисты рассказали, какая оптимальная температура для белых вещей.

Какая оптимальная температура стирки

Как правило, вы используете теплую или горячую воду для стирки белого белья в зависимости от состава ткани. Для стойких пятен, вероятно, понадобится горячая вода. Однако популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, теряющие действие при температуре выше 30 °C. Для большинства вещей теплой воды должно быть достаточно, чтобы активировать очистительные компоненты и удалить грязь.

Горячая вода (90 °C) лучше всего подходит для очищения белого белья без отбеливателя, но может вызвать усадку некоторых тканей, таких как хлопок, лен или шелк.

Ученый Сэмми Ван дал этому простое объяснение: "Во время производственного процесса ткани и одежда испытывают стресс и напряжение, а во время стирки усадка происходит потому, что волокна пытаются вернуться в свое первоначальное состояние".

Можно использовать горячую воду для удаления сложных пятен – если состав ткани позволяет. Примером может быть кухонное полотенце, загрязненное маслом, или пара носков, покрытая потом и грязью. Высокие температуры помогут уничтожить бактерии и избавиться от большинства пятен. В то же время теплая вода (около 40 °C) подойдет для вещей средней степени загрязнения. Такой вариант более безопасен для ткани и реже вызывает усадку, чем горячая вода.

Если вы хотите постирать белую шелковую рубашку или другую деликатную одежду, загрязненную вином, губной помадой или жиром, лучше предварительно обработать пятна средством, предназначенным для деликатных тканей. Затем выберите бережный цикл стирки и установите температуру воды в соответствии с инструкциями на этикетке. Используйте мягкое средство и избегайте отбеливателя или других агрессивных химикатов, которые могут повредить волокна.

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