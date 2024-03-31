Не 60 градусов: названа самая оптимальная температура для стирки постели

Тема стирки постельного белья вызывает множество дискуссий вокруг того, какую температуру следует настроить и как часто вообще нужно менять постель. Традиционной считают еженедельную стирку, однако следует учитывать нюансы. При сильной потливости, болезнях или сне с домашними животными интервал следует увеличить.

В течение ночи простыни накапливают мертвые клетки кожи, пот, вирусы, бактерии и пылевые клещи. Эксперты рассказали, при какой температуре следует стирать постель.

Хотя мертвые клетки кожи и пот, конечно, звучат не слишком привлекательно, эксперты по уборке Fantastic Services утверждают, что именно пылевые клещи и их побочные продукты вызывают больше проблем.

Пылевые клещи живут исключительно на мертвых клетках кожи, поэтому они "процветают" в кроватях и на постельном белье. Однако регулярная стирка постельного белья помогает контролировать количество пылевых клещей.

"В целом, лучшая температура для стирки постельного белья – от 30 до 40 градусов по Цельсию", – подчеркнули специалисты. Не стоит включать высокие температуры, надеясь, что это поможет уничтожить микробы.

Кроме того, обратите внимание на максимальную нагрузку для прибора. Перегрузка перенапрягает двигатель, а простыни становятся чище, если у них есть много места для движения во время стирки.

Нежное белье можно повредить, смешав его с более грубыми тканями, например полотенцами. Это связано с тем, что более плотные ткани будут вызывать трение во время цикла стирки, что может привести к скалыванию или разрыву деликатных волокон со временем.

Не злоупотребляйте моющим средством. Избыточное количество порошка может повредить волокна, в результате чего постельное белье будет быстрее изнашиваться.

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