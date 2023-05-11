Будет тепло, но с ночными заморозками: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 11 мая

В четверг, 11 мая, в Украине будет стоять сравнительно теплая погода. Однако ближайшей ночью во многих областях ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в этот день в Украине небольшие дожди пройдут лишь местами, почти на всей территории будет сухо.

По всей стране переменная облачность, а температура ожидается почти одинаковой во всех регионах.

Ветер будет преобладать северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1…+,6. В большинстве западных, северных и центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-5.

Днем синоптики обещают "ровную" температуру воздуха почти по всей территории Украины – от +12 до +17.

Теплее всего будет на Закарпатье, где столбики термометров днем поднимутся до +21. А самым холодным этот день будет на высокогорье Карпат, где днем ожидается +6...+11, а ночью будет около 0.

В Киеве 11 мая переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в столице столбики термометров будут показывать +4…+6 тепла, а днем температура поднимется до +15…+17 градусов.

Температура по области ночью +1…+6, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-5. Днем в Киевской области ожидается +12...+17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца этой недели почти во всех регионах синоптики прогнозируют дожди. Однако температура воздуха будет постепенно повышаться и уже ближе к выходным во многих областях потеплеет до +20.

По прогнозам синоптика Укргидрометцентра Наталии Птухи, в мае в Украине не ожидается стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в общем до комфортных +25.

Синоптики обещают, что в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается жара +30 градусов и выше, а также периодические дожди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!