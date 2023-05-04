Рекордная жара или частые дожди? Синоптики рассказали, каким будет лето в Украине

Лето-2023 в Украине ожидается теплым и в основном сухим. Кое-где будут идти небольшие дожди, температуры воздуха будут достигать на юге страны +32 градуса по Цельсию, и 29 градусов – на севере.

Видео дня

В западных регионах традиционно будет несколько прохладнее и дождь чаще. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Meteoprog.

Так, в частности, в Киеве июнь будет теплым, но не жарким. Столбики термометров будут подниматься максимум до +27, минимальные ночные температуры будут составлять +14 градусов по Цельсию. Дождливых дней будет мало, осадки незначительные.

В июле украинскую столицу еще больше порадует солнце. Максимальные температуры днем +28, минимум ночью – 16 градусов выше нуля. Осадки возможны несколько дней в начале месяца и 20 июля.

В августе ожидаются облачные дни, однако практически без осадков. Столбики термометров поднимутся максимум до +29, а уже к концу месяца будут показывать +23+24 градуса по Цельсию.

В Одессе прогнозируется несколько дождливых дней в июне. Максимальные дневные температуры воздуха будут достигать +28 градусов. Уже в июле приморский город прогреется до +31, количество осадков уменьшится до минимума, зато прибавится солнечных дней.

В августе на юге Украины будет жарко, столбики термометров будут подниматься до +32 градусов по Цельсию, однако станет больше облачных дней.

Июнь во Львове будет облачным и дождливым. Солнечных дней будет совсем немного, а воздух прогреется до +24 градусов по Цельсию. Минимальные ночные температуры будут составлять +12 градусов Цельсия. В июле дожди не покинут город совсем, но их станет меньше, а столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Август порадует город теплом и в основном сухой погодой. Будет несколько облачных дней, а уже к концу месяца температуры воздуха снизятся с максимальных +28 до +22+23 градусов по Цельсию.

Восточный украинский Харьков в июне прогреется до +27 градусов. Прогнозируются облачные и дождливые дни в части месяца. Самыми холодными будут ночи в начале месяца, когда столбики термометров покажут месячный минимум – 13 градусов выше нуля.

А вот июль в городе будет гораздо теплее. Максимальная месячная температура воздуха ожидается на уровне +32 градуса по Цельсию.

В августе дождей практически не ожидается, хотя прогнозируются пасмурные дни. К концу месяца столбики термометров упадут с максимальных месячных +30 градусов до +24.

Напомним: кандидат географических наук Игорь Кибальчич предупредил, что в мае Украину ждут погодные качели. Месяц начнется с прохлады, а примерно с 11-12 числа пойдет повышение температуры, которое дойдет до летнего зноя.

Во второй половине мая уже будет тепло. В третьей декаде месяца в южных и западных областях в отдельные дни может быть +30 градусов, заметно потеплеют и ночи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Meteoprog сообщили, что первый месяц лета будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!