В Украине ухудшится погода: синоптики дали прогноз до конца недели. Карта

В Украине до конца текущей недели почти во всех регионах синоптики прогнозируют дожди. Однако температура воздуха будет постепенно повышаться и уже ближе к выходным во многих областях потеплеет до +20.

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Дождливо будет преимущественно на востоке и западе нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В среду, 10 мая, осадки ожидаются в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также небольшой дождь возможен в центральных и северных регионах.

Преимущественно солнечно будет на западе Украине. В течение дня температура воздуха по всей стране составит 10-14 градусов тепла. Максимальные показатели будут на Закарпатье – до +19 градусов.

В четверг, 11 мая, дожди переместятся во Львовскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Также осадки возможны на северо-востоке Украины.

В Киеве в этот день будет переменная область. Также возможен кратковременный дождь. Столбики термометров в столице поднимутся до +17 градусов, однако ночью будет довольно холодно – всего 4-6 градусов выше нуля.

В пятницу, 12 мая, синоптики прогнозируют дождь в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории Украины кроме западных областей также возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха существенно вырастет и в среднем по стране составит 17-20 градусов тепла. Немного прохладнее будет в западных регионах – всего 13-16 градусов тепла.

В Киеве в этот день также можно будет почувствовать существенное потепление. В течение дня ожидается 18-20 градусов выше нуля. Однако ночи по-прежнему будут прохладными – всего 6-8 градусов тепла.

В субботу, 13 мая, дожди вернутся на запад Украины. Осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях. В других регионах Украины возможны кратковременные дожди, которые будут чередоваться с переменной облачностью.

Воздух продолжит постепенно прогреваться. В целом по стране ожидается от 17 до 22 градусов тепла. Ночная температура почти во всех регионах будет существенно ниже – в среднем около 6-8 градусов тепла.

В последний день недели 14 мая, дожди прогнозируются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской и Донецкой областях. В других регионах Украины также возможны небольшие осадки.

Во всех регионах нашей страны существенно потеплеет до комфортных 19-22 градусов тепла.

В Киеве в конце недели будет преимущественно солнечная погода. Ночная температура составит 8-10 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до +21.

Напомним, в мае 2023 года в Украине погода будет преимущественно сухой, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в среднем до комфортных +25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается и жара в +30 градусов и выше, и периодические дожди.

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