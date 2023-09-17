Біля чи близько? Как правильно употреблять эти слова в украинском языке
О том, насколько богат украинский язык, можно узнать, если приложить совсем немного усилий, переходя на него с русского. Ярким примером здесь может служить перевод русского слова "около".
Наиболее употребительными его переводами являются украинские предлоги "близько" и "біля". Но, объясняет редакторка и переводчица Татьяна Кришталовская, синонимами они при этом не являются. Значение этих слов разнится.
Так предлог "близько" употребляется, когда речь идет о приблизительном количестве кого-то или чего-то, перед названиями меры, времени или числа. Вот несколько примеров употребления:
- ми прокинулися близько 8 години ранку;
- на парковці стояло близько двох десятків машин;
- до нашої школи цього року прийшло близько сотні першокласників.
А вот "біля" используется, когда речь идет о местоположении. Сравним на примерах:
- книжка лежала біля вази з квітами;
- ми зустрілись біля кінотеатру;
- передмістя – це невелике місто, яке знаходиться біля мегаполісу.
Лучше понять разницу можно на примере следующего предложения:
- Біля Михайлівського собору зібралося близько сотні вірян.
В русском языке во всех этих примерах вполне допустимо употребление предлога "около". И это не будет ошибкой. Хотя для описания местоположения можно использовать также вариант "возле".
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