Бігборд или білборд? Как правильно сказать на украинском

Некоторые слова иностранного происхождения вызывают особые сложности у носителей языка, куда это слово перекочевало. Так произошло со словом на обозначение большой рекламной плоскости, которую устанавливают на улице. Дискуссионным оказался вопрос, как правильно назвать такую конструкцию – "билборд" или "бигборд".

Объяснить, в чем отличия и как говорить правильно, решил известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. И как он это часто делает, предложил альтернативный вариант.

Чтобы понять, какое из слов следует употреблять, следует обратиться к английскому языку, откуда и пришла эта лексема. Billboard переводится с нее как "доска объявлений", а big board – "большая доска". Итак, со смысловым наполнением в обоих случаях все в порядке.

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Но в английском языке именно вариант billboard используется на обозначение подобной конструкции, а в украинском является прямым заимствованием. Неужели "бігборд" в таком случае будет ошибкой? Авраменко убеждает, что скорее нет. Это название образовалось в украинском языке от названия компании Big Board Group, занимающейся размещением наружной рекламы. В некоторых случаях общее название может образоваться от собственного. Именно так произошло, например, со словом "ксерокс", которое произошло от названия бренда, выпускающего фотокопировальные аппараты. Или "джакузи" – от названия компании по производству гидромассажных ванн. А еще "унитаз" – первоначально это слово обозначало конкретную модель ватерклозета, сочетающую в одной конструкции фаянсовую чашу и сливное устройство. Еще один пример – это "памперсы". Так у нас стали называть все подгузники из-за необычайной популярности бренда этих гигиенических средств для младенцев. Как видим, такой способ образования слов достаточно типичен.

Следовательно, по словам Авраменко, можно употреблять и слово "білборд", и слово "бігборд" – они оба имеют право на существование. Но если вам хочется избежать этого противоречивого заимствования, то вы можете воспользоваться словосочетанием "рекламний щит".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение, какое слово лучше употреблять в украинском языке: "спасибі" или "дякую".

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