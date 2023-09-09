Безжалостный лайфхак поможет вырастить огромные помидоры без лишних хлопот

Помидоры – весьма неприхотливые культуры, однако иногда вместо щедрого и вкусного урожая огородники получают мелкие водянистые плоды. Причин может быть множество – от неправильного полива до чрезмерной летней жары.

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В сети набирает популярность лайфхак, который поможет вырастить огромные помидоры без лишних хлопот. Опытный специалист по выращиванию огородных культур Крис (@noveltyseeker ) опубликовал видео, быстро ставшее "вирусным".

Эксперт советует прибегнуть к радикальному методу – удалять маленькие плоды на начальных этапах роста. Как только на кустах появятся первые маленькие помидоры или перец, следует срезать стебель на два листа ниже верхушки растения.

Основное правило при обрезке помидоров состоит в том, чтобы убедиться, что культура уже достигла примерно 40-50 см в высоту. К этому времени от главного стебля уже должно отходить несколько побегов. Если куст будет меньше – растение может просто не оправиться от шока.

"Когда вы срезаете куст его таким образом, вся энергия уходит на корневую систему. Это позволит растению вырасти больше и крепче и обеспечит щедрый урожай", – отметил Крис.

Этот лайфхак рекомендован только для растений с длинным вегетационным периодом.

Обрезку следует производить только когда высохнет вся влага на растении (осадки или роса). "Ранам" нужно время, чтобы зажить, поэтому сухая обрезка снизит риск заражения растений болезнями.

Кстати, помидоры забирают из земли немало питательных веществ, а их корневая система делает почву более плотной и менее проницаемой для воздуха и воды. Что такое растения-сидераты и почему их нужно сажать после помидоров – читайте в материале.

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