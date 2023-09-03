Что посадить на огороде после томатов, чтобы оживить почву: спасительное растение

Помидоры достаточно являются требовательным к почве растением. Чтобы вырастить сочные и вкусные плоды, томатный куст отбирает из земли немало питательных веществ, а его корневая система делает ее более плотной и менее проницаемой для воздуха и воды.

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Как выяснил OBOZREVATEL, опытные огородники рекомендуют после уборки урожая помидоров и еще до наступления холодов высадить на грядке растение, которое поможет улучшить состояние почвы на грядке. Это растение из группы так называемых сидератов – горчица.

Что такое сидераты

Эту группу растений еще называют зелеными удобрениями. Их выращивают на временно свободных участках земли, чтобы обогатить ее азотом, замедлить рост сорняков и улучшить состояние почвы.

До того, как сидераты зацветут, их скашивают, а затем либо оставляют лежать на земле, либо смешивают с ее верхним слоем. Разлагаясь естественным образом, растения насыщают почву питательными веществами и изменяют его структуру в лучшую сторону благодаря своей разветвленной корневой системе.

С чем может помочь горчица

Горчица как сидератная культура имеет сразу несколько полезных свойств. Остановимся на них поподробнее.

Восстановление питательности земли. Горчица способна восстановить баланс азота в почве. Следовательно, и избежать накопления вредных солей, а также истощения земли, что хорошо скажется на овощах следующего года. Также при правильном использовании она срабатывает как органическое удобрение с хорошей комбинацией питательных веществ. Часть этих веществ попадает непосредственно в землю, часть – питает полезные микроорганизмы.

Улучшение структуры почвы. Глубокие и разветвленные корни растения разрыхляют землю даже лучше перекапывания или прополки. Это помогает сделать ее более легкой и проницаемой для воды и воздуха. А еще таким образом растение закрепляет почву от эрозии. Качественную землю не вымоет дождями или тающим снегом и не развеет ветром.

Борьба с вредителями и болезнями. Горчица научилась производить жгучие вещества именно для защиты от вредителей. Поэтому она является естественным способом оздоровить почву и снизить в будущем риск заражения огородных культур различными болезнями. А значит, в следующем году для защиты урожая понадобится меньше химикатов.

Как выращивать горчицу в качестве сидерата

Посеять растение можно вскоре после сбора урожая помидоров. Горчица довольно быстро прорастет и превратит грядку в симпатичный зеленый газон.

Впрочем, еще до того, как растение зацветет, участок, где она растет, нужно будет перекопать вместе со всходами, оставив остатки растения в земле. За осень и зиму оно естественным образом перегниет и проделает свою работу.

Но главное не упустить момент и не дать горчице сформировать семена и, тем более, насеяться. Это может превратить ее саму в сорняк, избавиться от которого будет весьма непросто.

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