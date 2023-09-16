Безопасно и быстро: самый простой способ помыть блендер

Блендер – это незаменимая вещь на кухне для каждой хозяйки, он быстро справится с сложными процессами и сэкономит время. Но из-за неудобной формы и острых ножей можно легко раниться моя прибор.

Поэтому OBOZREVATEL нашел способ, который поможет справиться с этим. Для этого вам понадобится моющее и теплая вода.

Большинство хозяек каждое утро используют блендер, чтобы сделать полезный и вкусный коктейль и просто промыть водой прибор не получится. Потому что маленькие частицы фруктов, зелени или орехов могут оставаться в труднодоступных местах.

Не стоит рисковать и стараться руками достать кусочки пищи. Достаточно налить два стакана теплой воды и добавить несколько капель средства для мытья посуды.

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Накройте крышкой блендер и включите его на несколько минут, чтобы жидкость попала во все уголки и вымыла грязь из стенок и ножей.

Далее промойте чашу под проточной водой и прибор снова готов к последующему использованию.

Также можно отчистить посуду от самых стойких пятен с помощью подручных средств, таких как сода, соль, спирт и даже кока-кола.

В емкость с литром теплой воды добавьте 2-3 столовых ложки соды. Вода не должна быть прохладной, в противном случае жир не растворится. Погрузите грязную посуду в раствор и оставьте его на 30-40 минут. Затем вымойте тарелки моющим средством.

Соль очистит тарелки и вернет им блеск. Смешайте соль и теплую воду в соотношении один к одному. Нанесите смесь на нужные участки и подождите 30 минут и вымойте в теплой воде.

А как очистить посуду от налета с помощью спирта и кока-колы – читайте в нашем материале.

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