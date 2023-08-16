Как помыть узкую посуду: три эффективных способа

Высокая и узкая посуда выглядит очень элегантно и изысканно. Но мало кто рискует наполнять ею свои шкафы, ведь у нее есть серьезный недостаток – такие емкости сложно мыть внутри. Поэтому в графине для вина может скапливаться на дне осадок, а стаканы покрываться некрасивым налетом.

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Впрочем, помыть узкую посуду или емкости с узким горлом можно достаточно просто. OBOZREVATEL собрал несколько эффективных лайфхаков.

Нашатырный спирт

Это средство хорошо чистит керамические и стеклянные поверхности. Чтобы воспользоваться его силой, нужно замочить посуду в растворе нашатыря. Смесь готовят исходя из пропорции 1 столовая ложка спирта на литр воды. Разведя необходимое количество средства, нужно полностью погрузить в него стаканы или чашки и дать им полежать 30 минут. После такого замачивания нужно тщательно промыть всю посуду под проточной водой.

Рис

Шлифованные рысины могут подействовать как эффективный абразив, при этом не поцарапав поверхность посуды. Чтобы почистить с их помощью узкие емкости, нужно налить внутрь немного теплой воды, добавить небольшое количество риса и столовую ложку соды. После этого сосуд останется как следует потрясти, чтобы сода и рис в процессе отчистили налет. Напоследок емкость останется прополоскать.

Уксус и соль

Еще один абразив, которым можно чистить узкую посуду – это крупная соль. Ее можно сочетать с белым уксусом, который оказывает очищающий и обезжиривающий эффект. На дно сосуда необходимо насыпать немного соли и наполнить его уксусом. Содержимое энергично перемешивают в течение достаточно длительного времени, чтобы соль отчистила стенки и дно, и оставляют действовать на 10-15 минут. Затем останется все хорошо прополоскать, чтобы смыть запах уксуса и удалить остатки соли.

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