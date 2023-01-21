Тарелки будут блестеть: назван эффективный способ для мытья посуды

Ежедневное мытье посуды отнимает много сил и времени. С устаревшим жиром не всегда справляются обычные средства. Тарелки теряют белизну, накапливая желтый налет.

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Подручные средства, такие как сода, соль, спирт и даже кока-кола помогут быстро очистить посуду. Самые действенные лайфхаки, после которых тарелки будут точно блестеть, подобрал OBOZREVATEL.

Раствор соды

Вряд ли вы найдете более универсальное очищающее средство, чем обычная сода. В емкость с литром теплой воды добавьте 2-3 столовых ложки соды. Вода не должна быть прохладной, иначе жир не растворится. Следует погрузить грязную посуду в раствор и оставить на 30-40 минут. После этого вымойте посуду обычным способом с добавлением моющего средства, или просто ополосните под проточной водой.

Сода идеально вымывает желтый налет на тарелках или чашках.

Соль и вода

Смешайте соль и теплую воду в пропорции 1:1. Можно взять 2-3 столовых ложки теплой воды и столько же соли. Смажьте смесью чашки с налетом или тарелки с тяжелыми пятнами. Через 30 минут промойте в теплой воде, используя губку.

Бутылка кока-колы

Если вы давно не можете отмыть налет на чашке, эксперты рекомендуют купить кока-колу. Залейте ее в чашку до краев и оставьте на столе на 6-8 часов.

Для белых чашек такой способ вряд ли подойдет, лучше не рисковать.

Спирт

Радикальное, но действенное средство. Здесь все просто, без растворов и смесей. Просто смочите губку или ватный диск спиртом и потрите места, где на посуде появилось больше всего налета.

Эти лайфхаки можно использовать на стеклянной, фарфоровой и металлической посуде.

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