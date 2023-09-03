Без криков и слез: как научить детей вовремя вставать утром в школу и не делать нервы родителям

Школьное время – испытание не только для детей, но и для родителей. После продолжительного летнего отдыха трудно настроиться на новый график. Школьники начинают капризничать, не хотят просыпаться, отказываются чистить зубы и слишком медленно завтракают. Как результат – опоздание на уроки и испорченные нервы.

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В отчаянии родители также не успевают ничего сделать утром и, возможно, даже выслушивают замечания руководства по поводу очередного опоздания на работу. Впереди – минимум девять месяцев учебы, поэтому ситуацию с утренними пробуждениями нужно менять. Как научить детей вовремя просыпаться и быстро собираться в школу – рассказало издание Empowering Parents.

Правило ответственности

По данным National Sleep Foundation, детям среднего школьного возраста и подросткам нужно в среднем девять часов сна в сутки. То есть если школьники ложатся спать 23:00, а просыпаться нужно в 07:00, они просто не высыпаются – поэтому, прежде всего, следует правильно определить время вечернего отбоя.

Психологи советуют помнить важное правило: если вы постоянно стучитесь в дверь к вашему ребенку, чтобы разбудить его, или вытаскиваете его из кровати, вы прилагаете больше усилий, чем он сам.

Начните с установления новых основных правил. Пусть утреннее пробуждение будет ответственностью ребенка (конечно, речь не идет о малышах до 7 лет). Можно сказать фразу: "Нам с тобой тяжело утром. Я больше не отвечаю за то, чтобы ты вовремя просыпался. Я буду заходить в твою комнату один раз и говорить, что пора просыпаться. Дальше ты решаешь сам (сама). Если ты опоздаешь на автобус, я не отвезу тебя в школу – иначе я опоздаю на работу".

Это решение может работать не для всех семей. Вам нужно будет адаптировать последствия и ожидания к собственной ситуации. Если ребенок все-таки опоздает в школу (а вы – на работу), объясните, что вечером ему придется час выполнять домашние дела, чтобы наверстать утраченное вами время.

Важно понимать, что пока вы берете на себя ответственность за то, чтобы поднять ребенка с кровати, он будет позволять вам это сделать. Школьникам может понадобиться несколько дней, чтобы принять новые правила, но в конце концов они поймут, что им нужно изменить свое поведение. Естественным следствием опоздания в школу является необходимость наверстывать пропущенные школьные задания. Вы также можете узнать в школе, какая политика по поводу повторных опозданий или пропусков занятий. Не защищайте ребенка от этих последствий.

Сделайте сон приоритетом

The Total Transformation также рекомендует раньше ложиться спать. Вы можете сказать своему ребенку: "В учебные дни нужно вставать в 7 утра. С сегодняшнего дня мы возвращаем время сна до 22:00 в школьные вечера".

Ложиться спать в 22 часа подросткам может быть немного "неудобно". Впоследствии дискомфорт и раздражение от необходимости ложиться спать с выключенным светом и без гаджетов могут побуждать ребенка вставать с постели утром вовремя. После того, если ваш ребенок пять дней подряд вставал самостоятельно, вы можете сменить время сна на более позднее.

Попросите ребенка подготовить одежду и сложить рюкзак накануне вечером, чтобы ему не пришлось делать это утром.

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