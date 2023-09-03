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Без криков и слез: как научить детей вовремя вставать утром в школу и не делать нервы родителям

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
498
Без криков и слез: как научить детей вовремя вставать утром в школу и не делать нервы родителям

Школьное время – испытание не только для детей, но и для родителей. После продолжительного летнего отдыха трудно настроиться на новый график. Школьники начинают капризничать, не хотят просыпаться, отказываются чистить зубы и слишком медленно завтракают. Как результат – опоздание на уроки и испорченные нервы.

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В отчаянии родители также не успевают ничего сделать утром и, возможно, даже выслушивают замечания руководства по поводу очередного опоздания на работу. Впереди – минимум девять месяцев учебы, поэтому ситуацию с утренними пробуждениями нужно менять. Как научить детей вовремя просыпаться и быстро собираться в школу – рассказало издание Empowering Parents.

Правило ответственности

По данным National Sleep Foundation, детям среднего школьного возраста и подросткам нужно в среднем девять часов сна в сутки. То есть если школьники ложатся спать 23:00, а просыпаться нужно в 07:00, они просто не высыпаются – поэтому, прежде всего, следует правильно определить время вечернего отбоя.

Психологи советуют помнить важное правило: если вы постоянно стучитесь в дверь к вашему ребенку, чтобы разбудить его, или вытаскиваете его из кровати, вы прилагаете больше усилий, чем он сам.

Начните с установления новых основных правил. Пусть утреннее пробуждение будет ответственностью ребенка (конечно, речь не идет о малышах до 7 лет). Можно сказать фразу: "Нам с тобой тяжело утром. Я больше не отвечаю за то, чтобы ты вовремя просыпался. Я буду заходить в твою комнату один раз и говорить, что пора просыпаться. Дальше ты решаешь сам (сама). Если ты опоздаешь на автобус, я не отвезу тебя в школу – иначе я опоздаю на работу".

Это решение может работать не для всех семей. Вам нужно будет адаптировать последствия и ожидания к собственной ситуации. Если ребенок все-таки опоздает в школу (а вы – на работу), объясните, что вечером ему придется час выполнять домашние дела, чтобы наверстать утраченное вами время.

Важно понимать, что пока вы берете на себя ответственность за то, чтобы поднять ребенка с кровати, он будет позволять вам это сделать. Школьникам может понадобиться несколько дней, чтобы принять новые правила, но в конце концов они поймут, что им нужно изменить свое поведение. Естественным следствием опоздания в школу является необходимость наверстывать пропущенные школьные задания. Вы также можете узнать в школе, какая политика по поводу повторных опозданий или пропусков занятий. Не защищайте ребенка от этих последствий.

Без криков и слез: как научить детей вовремя вставать утром в школу и не делать нервы родителям

Сделайте сон приоритетом

The Total Transformation также рекомендует раньше ложиться спать. Вы можете сказать своему ребенку: "В учебные дни нужно вставать в 7 утра. С сегодняшнего дня мы возвращаем время сна до 22:00 в школьные вечера".

Ложиться спать в 22 часа подросткам может быть немного "неудобно". Впоследствии дискомфорт и раздражение от необходимости ложиться спать с выключенным светом и без гаджетов могут побуждать ребенка вставать с постели утром вовремя. После того, если ваш ребенок пять дней подряд вставал самостоятельно, вы можете сменить время сна на более позднее.

Попросите ребенка подготовить одежду и сложить рюкзак накануне вечером, чтобы ему не пришлось делать это утром.

Также OBOZREVATEL рассказывал о самых эффективных и простых советах, которые помогут быстро собраться утром и сэкономить время.

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