Бактерий не останется: чем почистить деревянную кухонную доску

Разделочная доска – один из самых важных инструментов на кухне. Ее мы используем практически для каждого приготовления пищи. При этом она контактирует с сырыми продуктами, и поэтому на нее могут попадать бактерии и другие загрязнения. Особенно эта проблема актуальна для деревянных досок – одного из популярнейших видов этого инструмента. Их волокна впитывают разные красители и запахи и при ненадлежащем уходе могут стать местом для размножения микробов.

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OBOZREVATEL разбирался, как правильно ухаживать за деревянной разделочной доской, чтобы она оставалась гигиенически чистой. Эти советы также помогут справиться с пятнами и посторонними запахами и защитить инструмент от преждевременной порчи.

Очищайте доску после каждого использования

Этот совет может показаться очевидным, но именно чистка даже после нарезания хлеба поможет избежать появления микробов в толще дерева. Сначала стряхните с доски все крошки и остатки, а затем вымойте ее горячей водой с мылом с помощью щетки, которая поможет проникнуть в микроуглубления и очистить их.

Обязательно дайте доске полностью высохнуть. Это очень важно для любых деревянных предметов. Просто поставьте ее на ребро или подвесьте на крючке, чтобы она обсохла на воздухе.

Избегайте мытья деревянной доски в посудомоечной машине. Это может повредить дерево и деформировать предмет.

Регулярно проводите дезинфекцию

Если вы хотите дополнительно продезинфицировать доску, лучше использовать натуральные антибактериальные растворы. Хорошим средством станет доступный и экологичный белый уксус. Просто смешайте равные части уксуса с водой, налейте в пульверизатор и покройте этим раствором доску. Дайте средству несколько минут на то, чтобы подействовать, затем тщательно промойте доску горячей водой, чтобы смыть весь уксус до капли.

Используйте соль и лимон, чтобы избавиться от пятен и запахов

Дерево легко впитывает окрашенные жидкости, как сок свеклы, а также запахи, например чеснока. И не всегда удается отчистить такие пятна сразу. Чтобы справиться с проблемой, щедро посыпьте доску кухонной солью, а затем потрите поверхность, используя половинку лимона, как щетку. Кислота лимона в сочетании с абразивной солью разрушит любые пятна или запахи, въевшиеся в волокна древесины. После обработки оставьте доску на 20 минут, чтобы лимонный сок лучше подействовал, затем промойте ее и высушите.

Защищайте доску маслом

Раз в месяц доску хорошо обрабатывать защитной пропиткой. Лучше всего для этого подходит масло – оно проникает в волокна дерева, создает барьер, защищающий предмет от влаги, и помогает предотвращать распространение бактерий. Можно воспользоваться обычным растительным маслом, а можно взять специальное для кухонных досок. Несколько капель средства наносят тонким слоем на все поверхности, даже на боковые, растирают и оставляют на время, чтобы они проникли глубже в дерево. Лучше всего – на ночь. Перед использованием доски нужно будет только снять остатки средства с ее поверхности мягкой тканью или бумажным полотенцем. Отдельно мыть предмет после обработки не следует.

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