Как избавиться от запаха горелого в микроволновке: простые методы

Сжечь еду в микроволновке так же просто, как и на обычной плите. Но простым проветриванием, как с плитой, здесь проблему не решишь. Запах изнутри камеры так просто не исчезнет, понадобятся дополнительные меры. К счастью, избавиться от запаха горелого в микроволновке не слишком сложно.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных лайфхаках по этому поводу. Для них понадобятся простые подручные ингредиенты.

Что делать, если в микроволновке сгорела еда

В первую очередь немедленно откройте дверцу. Чем дольше печь будет закрыта, тем сложнее будет вывести запах. Выясните, в чем именно заключается причина проблемы – обычно это какой-то разлив или брызги. Как только камера остынет, удалите пригоревшие продукты с помощью влажной ткани и утилизируйте их должным образом. А затем приступайте к дезодорации устройства.

Как вывести запах горелого натуральным способом

Натуральными "убийцами" горелого запаха являются лимон, уксус, пищевая сода, кофейная гуща или активированный уголь. Самый простой и вместе с тем очень эффективный способ – это наполнить миску, пригодную для использования в микроволновке, водой и лимонным соком или ломтиками фрукта, а затем погреть ее на большой мощности в течение двух-пяти минут. Пар лимонной воды нейтрализует запах гари и оставит свежий аромат.

Другой вариант – смешать равные части белого уксуса и воды в миске, пригодной для использования в микроволновке, и нагревать в течение двух-пяти минут. Когда программа закончится и печь остынет, камеру нужно будет протереть досуха, чтобы избавиться от специфического уксусного запаха. Вместе с ним исчезнет и запах гари.

Кофейная гуща, пищевая сода и активированный уголь также являются отличными поглотителями запахов. Просто поместите небольшой контейнер с одним из этих средств в микроволновку на несколько часов, например на ночь.

Если вам нравится сладкие ароматы, налейте чайную ложку ванильного экстракта в миску и погрейте его в течение 30 секунд. Далее дайте прибору остыть в течение минуты, а затем нагревайте еще 30 секунд.

Как поддерживать микроволновку в чистоте

Чтобы в печи не появлялся запах гари, нужно вовремя удалять остатки продуктов из ее камеры, а еще лучше предотвращать появление разливов и крошек. Для этого накрывайте продукты безопасными для использования в микроволновке крышками или пленками.

Не забывайте соблюдать рекомендуемые уровни мощности и время приготовления для различных видов продуктов. А также регулярно чистите печь внутри и снаружи. Обязательно убирайте пролитые жидкости или остатки пищи сразу после использования.

Всегда используйте контейнеры и посуду, подходящие для использования в микроволновке. Так вы избежите пережаривания пищи или появления токсичного пара.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как бороться с неприятным запахом от губки для посуды.

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