Атмосферный фронт принесет дожди и новую волну похолодания: синоптикиня расстроила прогнозом на ближайшие дни.

31 марта в Украину с запада придет атмосферный фронт, который принесет дожди и мокрый снег. Ночью еще будет держаться мороз.

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О погоде на ближайшие дни рассказала украинская синоптикиня Наталья Диденко. По ее прогнозам, незначительное потепление на выходных уже с понедельника сменится очередным похолоданием.

В пятницу, 31 марта, ожидаются дожди в западных и северных областях, а днем осадки дойдут и до центральных регионов, а также на юге в Одесскую и Николаевскую области. В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег.

В Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать сухая погода.

В ближайшую ночь ожидается от +4 до - 4 мороза, днем в Украине +6...+12, в Луганской области +3...+7.

В Киеве 31 марта будет прохладная погода. Ночью 0...-2 мороза, днем +6...+9. Во второй половине дня и вечером в столице ожидается дождь.

Начало второго месяца весны – апреля ознаменуется скромным потеплением. На западе пройдут дожди. Относительно теплая погода продержится и в воскресенье, 2 апреля

Но уже с понедельника, 3 апреля, ожидается очередное похолодание и снег. Тепло задержится только на крайнем востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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