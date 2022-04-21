Затмение 30 апреля станет судьбоносным для четырех знаков зодиака: их жизнь 'перевернется'

Солнечное затмение, которое состоится 30 апреля 2022 года, окажет существенное влияние на жизнь четырех знаков зодиака. Их ждут перемены, как в карьере, так и в личной жизни– данный период станет для них судьбоносным.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. Первое в этом году частичное солнечное затмение произойдет в 23:27 по киевскому времени, но жители Украины наблюдать его не смогут.

Телец

Уроженцы этого знака получат уникальный шанс начать жизнь с чистого листа – им могут предложить новую работу, которая будет соответствовать их интересам и приносить не только деньги, но и удовольствие. Тельцов ждет карьерный рывок и много вдохновения. Кроме того, они могут завести полезные знакомства, которые очень понадобятся в будущем.

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Лев

Львов ждет неожиданный поворот в карьере, но не стоит бояться перемен – все сложится очень удачно. Уроженцы знака или сменят работу, или получат предложение занять новую должность на старом рабочем месте. Львы могут рассчитывать на крупную сумму денег, но их нужно потратить правильно. Рожденным под этим знаком стоит задуматься о своем деле, которым они могли бы заняться в будущем.

Скорпион

Для Скорпионов затмение станет судьбоносным месяцем, ведь наиболее важные события года произойдут именно в период после этого явления. Уроженцам знака астрологи советуют быть внимательными к знакам судьбы, чтобы не упустить свой шанс. Одинокие уроженцы знака могут не только найти свою вторую половинку, заключить брак, но и задуматься о пополнении в семье.

Водолей

Водолеев ждут большие перемены в жизни – уроженцы знака отправятся в дальнюю командировку или путешествие, о котором раньше и не мечтали. Им придется принять очень важное решение, которое повлияет на будущее. Возможно, они задумаются о переезде – и лучше делать это после затмения, удача будет на их стороне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи назвали самые "токсичные" знаки зодиака – они буквально излучают негативную энергетику, очень лицемерны и мстительны. С ними трудно общаться, потому что даже мелкое замечание может обернуться грандиозной ссорой.

Также эксперты по звездам назвали четыре знака зодиака, которые будут под защитой высших сил в апреле. Беды будут обходить их стороной, а удача – сопутствовать во всех делах.