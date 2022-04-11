Четыре знака зодиака будут под защитой высших сил в апреле: беды обойдут их стороной

Апрель 2022 года будет трудным для многих уроженцев зодиакального круга, но есть те, кого высшие силы защитят от неприятностей. Беды будут обходить их стороной, а удача – сопутствовать во всех делах.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, "избранные" знаки зодиака могут рассчитывать на благоприятные события в апреле.

Лев

Уроженцев этого знака ждет финансовая удача – они могут решить денежные вопросы, которые давно их беспокоили, и даже рассчитывать на крупную прибыль. Львы могут получить наследство, крупную сумму в подарок или выграть в лотерею, они не будут знать неприятностей весь месяц.

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Апрель станет идеальным временем для уроженцев данного знака, если они решатся сменить работу или место жительства. У них будет получаться абсолютно все, ведь высшие силы будут к ним очень благосклонны.

Скорпион

Скорпионы весь месяц будут чувствовать, что находятся под невидимой защитой, беды будут происходить совсем рядом, но не коснутся их. Более того, все усилия, приложенные к работе, будут вознаграждены – уроженцы знака могут рассчитывать на улучшение финансового положения.

Дева

Уроженцы этого знака получат новость, которая может изменить их жизнь, – вероятно, они очень давно этого ждали. Девы могут решиться на заключение брака или пополнение в семье, благодаря защите свыше у них все будет получаться, звезды сулят большое счастье.

Девы могут столкнуться с некоторым осуждением от людей, в которых дела идут не так хорошо, но не стоит на это обращать внимания. Уроженцам знака нужно сконцентрироваться на своих целях и двигаться к мечте, ведь для этого пришло идеальное время.

Рак

Терпение и трудолюбие Раков будет вознаграждено в апреле – они получат признание от людей, мнение которых ценят. Кроме того, благодаря высшим силам в их жизни наконец-то проийзодут хорошие события, ведь в прошлом им пришлось много пережить.

Раков будет сопровождать удача до конца месяца, поэтому они почувствуют прилив энергии и смело возьмутся за воплощение желаний. Уроженцы знака могут решить вопросы, которые всегда откладывали на потом, и точно понять, как дальше строить свою жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.