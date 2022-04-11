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Четыре знака зодиака будут под защитой высших сил в апреле: беды обойдут их стороной

Мария Шевчук
Астрология
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Четыре знака зодиака будут под защитой высших сил в апреле: беды обойдут их стороной

Апрель 2022 года будет трудным для многих уроженцев зодиакального круга, но есть те, кого высшие силы защитят от неприятностей. Беды будут обходить их стороной, а удача – сопутствовать во всех делах.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, "избранные" знаки зодиака могут рассчитывать на благоприятные события в апреле.

Лев

Уроженцев этого знака ждет финансовая удача – они могут решить денежные вопросы, которые давно их беспокоили, и даже рассчитывать на крупную прибыль. Львы могут получить наследство, крупную сумму в подарок или выграть в лотерею, они не будут знать неприятностей весь месяц.

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Апрель станет идеальным временем для уроженцев данного знака, если они решатся сменить работу или место жительства. У них будет получаться абсолютно все, ведь высшие силы будут к ним очень благосклонны.

Львов ждет финансовая удача

Скорпион

Скорпионы весь месяц будут чувствовать, что находятся под невидимой защитой, беды будут происходить совсем рядом, но не коснутся их. Более того, все усилия, приложенные к работе, будут вознаграждены – уроженцы знака могут рассчитывать на улучшение финансового положения.

Дева

Уроженцы этого знака получат новость, которая может изменить их жизнь, – вероятно, они очень давно этого ждали. Девы могут решиться на заключение брака или пополнение в семье, благодаря защите свыше у них все будет получаться, звезды сулят большое счастье.

Девы могут столкнуться с некоторым осуждением от людей, в которых дела идут не так хорошо, но не стоит на это обращать внимания. Уроженцам знака нужно сконцентрироваться на своих целях и двигаться к мечте, ведь для этого пришло идеальное время.

Дев ждет много романтики

Рак

Терпение и трудолюбие Раков будет вознаграждено в апреле – они получат признание от людей, мнение которых ценят. Кроме того, благодаря высшим силам в их жизни наконец-то проийзодут хорошие события, ведь в прошлом им пришлось много пережить.

Раков будет сопровождать удача до конца месяца, поэтому они почувствуют прилив энергии и смело возьмутся за воплощение желаний. Уроженцы знака могут решить вопросы, которые всегда откладывали на потом, и точно понять, как дальше строить свою жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.