Три знака зодиака называют 'токсическими': они могут врать в глаза и мстить за обиды

Есть люди, которые буквально излучают негативную энергетику – они очень лицемерны и мстительны. С ними трудно общаться, потому что даже мелкое замечание может обернуться грандиозной ссорой.

Об этом заявили астрологи издания Public.fr. По их словам, уроженцы этих знаков очень опасны в гневе – они способны на страшные поступки, о которых могут потом жалеть.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпионы очень эмоциональны, поэтому они бурно выражают недовольство близким людям, а против тех, кого "держат на расстоянии", могут затаить злобу. Они никогда не прощают обид и тщательно продумывают месть, выжидая удобного момента.

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Кроме того, Скорпионы умеют манипулировать другими людьми в своих интересах, но сами не придут друзьям на помощь в трудную минуту, потому что будут заботиться в первую очередь о себе. Именно поэтому их считают "самым токсическим" знаком зодиака.

Лев (23 июля — 22 августа)

Уроженцы этого знака любят быть в центре внимания и стремятся к лидерству. Они будут мстить всем, кто усомниться в их достижениях или попытается подвинуть их с "пьедестала". Львы очень эгоистичны и, даже если у них есть семья, на первое место будут ставить собственные интересы.

Львов называют "токсичными" еще и потому, что они не умеют дружить. Они очень лицемерны и стремятся использовать новые знакомства исключительно для своей выгоды. Уроженцы знака обладают взрывоопасным характером, и если что-то пойдет не так – устроят скандал.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы известны своей двуличностью – они говорят одно, а думают другое. Уроженцам знака трудно быть честными даже самим с собой. Близнецы легко забывают о своих обещаниях и меняют мнение, что портит отношения с близкими и коллегами.

Уроженцам этого знака нельзя доверять, но лучше и не обижать их – они очень мстительны, и непременно припомнят своему обидчику все, даже если пройдут года. У Близнецов часто не ладится личная жизнь и отношения с друзьями именно из-за сложного характера и склонности врать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.